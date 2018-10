N. Lima lança candidatura a presidente da Câmara com chapa de vereadores da base

O pavilhão inaugurado há pelo menos cinco meses na unidade penitenciária de segurança máxima, Antonio Amaro Alves foi desativado na ultima segunda-feira (29). Foi o que denunciaram agentes penitenciários que estavam de plantão no dia e tiveram que realocar os presos que ocupavam o pavilhão.

Em contato com o diretor do Instituto de Administração Penitenciária, Aberson Carvalho, para averiguar a veracidade da informação, Carvalho informou que o pavilhão passava por manutenção devido a tentativa de fuga de alguns presos registrada no dia 02 deste mês, mas, negou que o pavilhão tenha sido desativado.

“O prédio continua em funcionamento. O que sei é que estava com uma parede em manutenção devido a tentativa de fuga de alguns detentos no inicio do mês, mas, já faz tempo”, disse por telefone.

A redação também entrou em contato com o diretor do Antonio Amaro, Jackson Loureiro que confirmou a situação e informou que de fato o pavilhão precisará ser desativado devido a problemas na edificação.

De acordo com a denúncia feita pelos agentes, há também problemas com a falta de efetivo, haja vista que houve corte do banco de horas dos agentes penitenciários que faziam seus plantões naquele pavilhão. Os presos serão realocados para uma ala antiga do RDD até que seja resolvido o problema.