Escritório da representação do Acre em Brasília tem as três linhas de telefone cortadas por falta de pagamento

A aparente crise financeira que se instalou em alguns órgãos da administração do governador Sebastião Viana, do PT, rompeu barreiras e chegou na capital federal. O escritório de representação do governo do Acre em Brasília está com as três linhas de telefonia fixas cortadas por falta de pagamento das contas dos números (61) 3225 6350, 3225 6365 e 3225 5924.

A informação chegou ao conhecimento da reportagem de ac24horas depois que servidores reclamaram que estariam impossibilitados de realizarem suas tarefas diárias no escritório de representação por falta de internet e pelo fato de as linhas estarem bloqueadas pela operadora de telefonia para realizar ligações para estabelecer contato com servidores no Acre.

O escritório de representação do Estado teria um papel fundamental para estreitas as relações institucionais entre o governo do Acre e os órgãos do governo federal que são responsáveis pelos convênios para realização de investimentos de verbas da União nas cidades acreanas, além de aproximar o poder executivo dos parlamentares no Congresso Nacional.