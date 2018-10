Enem 2018: confira dicas para interpretação de texto

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você tem um caráter um pouco complicado para relacionamentos românticos, seu constante mau humor piora muitas vezes o relacionamento. Controle-se um pouco e mude essa sua maneira de agir senão não haverá pessoa que queira ficar com você. Dinheiro & Trabalho: Se você tem uma função de chefia terá que defender e apoiar um parceiro que precisa da sua ajuda. Não o deixe na mão e cresça aos olhos dos demais colegas como um líder de fato. Há uma viagem de trabalho prevista para os próximos dias, aproveite a noite no quarto do hotel para colocar a agenda de tarefas em dia. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Seus desejos serão ordens para o seu parceiro, se você mostrar o grande amor que você sente por ele, não é ruim falar sobre sentimentos, mostre que o estresse reduziu sua libido e seu parceiro vai entender isso. Relaxe e desfrute com ele uma noite de afeto e união. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode considerar fazer pequenos investimentos dos quais você obterá benefícios, isso não afetará sua economia. Seu trabalho está passando por um momento de fragilidade. Sua atitude não está sendo a mais apropriada. Você deve se dedicar mais e voltar ser a pessoa responsável que você sempre foi. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você não tem um parceiro, não se preocupe, agora é hora de abrir a porta para aquela pessoa especial que você conheceu. Se você está comprometido saiba que o ciúme não leva a lugar nenhum. Sinta-se orgulhoso do seu parceiro e não permita que o ciúme infundado rompa um relacionamento que corre bem. Dinheiro & Trabalho: Não se envolva em negócios que você não conhece porque pode perder o controle de suas finanças. Tenha cuidado com um colega de trabalho que não ajuda, m também prejudica. Mesmo que você esteja trabalhando duro no trabalho, nem sempre é reconhecido como deveria ser. Seja paciente, porque logo algo melhor virá até você. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Ciúme será a nota predominante hoje, tudo depende da confiança que você tem em seu parceiro já que ele não seria capaz de enganá-lo. Se você tem dúvidas de que há uma terceira pessoa em seu relacionamento, é melhor avaliar adequadamente e ir tratar da sua insegurança com um especialista. Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa que não suporta muito de ser mandada, mas você sabe que não tem escolha a não ser seguir ordens, ser mais humilde nos seus relacionamentos. Seus investimentos no mercado de ações estão valendo a pena, mas não se limite a obter renda dessa maneira, pode ser perigoso. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Deixe-se levar pelo que você sente e diga ao seu parceiro o que sente por ele, você precisa se envolver muito mais no relacionamento. Se você está solteira, você vai encontrar por esses dias alguém que se tornará muito especial para você. Dinheiro & Trabalho: Se você não tem um emprego, há novas e boas oportunidades para mostrar a duas empresas interessadas o que você vale. Não tenha medo e decida o quanto antes. Os objetivos de longo prazo que você tem estão progredindo. Continue assim e você chegará muito longe. Mantenha a fé e a disciplina. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você põe em dúvida há muito tempo dos sentimentos do seu parceiro, seria melhor falar claramente com ele, tudo será resolvido se você colocar um pouco da sua parte. Se você está solteira, em um novo círculo de amigos ou conhecidos, você conhecerá alguém que, com certeza, irá surpreendê-lo. Dinheiro & Trabalho: Tem sido um momento difícil para todos, então poupar deve ser sua primeira prioridade. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você terá que levantar o seu ânimo, você está para baixo no trabalho, não querendo nada, e sem força, tente ir ao médico, se você continuar assim. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você tem um primeiro encontro, não pare de usar a cor que mais lhe favorece e suas melhores roupas, mas não exagere no visual. Se você está solteira, não há nada como ignorar uma pessoa para ela se voltar para você. Siga o conselho e você terá o garoto que tanto deseja! Dinheiro & Trabalho: Os objetivos de longo prazo que você tem estão progredindo. Continue assim e você chegará muito longe. Você ainda peca na sua falta de organização e disciplina na hora de focar as atividades mais prioritárias. Ajuste essas duas coisas e ninguém mais vai segurar você na sua trajetória rumo ao sucesso. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Você sentirá uma forte atração por uma pessoa do seu local de trabalho, com a qual você começará a conhecer mais profundamente os prazeres do amor. Se você está solteira, só terá que pôr em prática suas habilidades sedutoras e você terá quem você se propõe. Dinheiro & Trabalho: Se você tem uma posição de responsabilidade em seu trabalho, seja mais flexível com seus subordinados, muitas vezes você é rígida demais mesmo não havendo necessidade. Sua liderança é natural, portanto você não precisa sempre andar de cara amarrada para ganhar o respeito dos seus colegas. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você tem muitas coisas em sua cabeça e todas envolvem romance. Se você tem um parceiro, seu amor será especialmente amoroso hoje, e não haverá desculpas para não marcar uma saída. Se você não tem um parceiro, se vista, saia e prepare-se para conhecer a pessoa que está procurando por você. Dinheiro & Trabalho: No trabalho tudo depende de você, não se deixe ser aconselhado e siga sua intuição, será o melhor que você pode fazer, para alcançar o sucesso. Seu chefe tem prometido por meses um aumento de salário que não vem. Você ainda não entendeu, mas será ele quem começará a ter problemas de trabalho a partir de agora e o substituto para preencher o cargo dele será você. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você prestar um pouco mais de atenção, verá que tem muitos admiradores, não caia em tentação, não seria nada positivo, porque você está comprometida. Se você está solteira, não volte com aquela pessoa que nunca deu nada de bom para você. O amor tem que ser uma via de duas mãos, de dar e receber. Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá frustrado no trabalho por causa de pessoas que tendem a ser um pouco desorganizadas. Seja paciente com eles, mesmo que isso lhe custe um pequeno atraso no cronograma. Perceba que há algo valioso que você deve aprender com eles, saber escolher e paciência com os demais. Atenção aos empréstimos que lhe são oferecidos, você não precisa deles, mas poderá ganhar dinheiro com eles. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você notará mudanças em seu parceiro devido ao alinhamento dos planetas. Essas mudanças podem te incomodar um pouco, já que você perceberá que algo está acontecendo. De qualquer forma, isso só vai durar um tempo justo e necessário, então não fique agoniada, porque não vai ser tão ruim assim. Afinal, ele sempre foi assim. Dinheiro & Trabalho: Você tem trabalhado muito, seu esforço é reconhecido, sua carreira se fortalece e não há nada para reclamar. Permaneça assim. Hoje é um bom dia para suas finanças, faça um esforço e torne o sonho da pessoa que você tanto ama realidade. A recompensa será seu sorriso. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você esteve um pouco distante e frio por alguns dias, recupere o tempo perdido e surpreenda sua namorada com mimos e muita paixão. Da próxima vez que tenha algum problema, compartilhe ele com sua cara metade, afinal, vocês estão juntos nas coisas boas e nas nada de tão boas também. Dinheiro & Trabalho: Sua carga de trabalho é excessiva, mas seu chefe não planeja incorporar mais ninguém, então você não tem escolha a não ser armar-se de paciência, portanto, no trabalho, tudo permanecerá o mesmo, mas ponha um pouco mais de sua parte, você tem que

se envolver mais com seus colegas para amenizar o excesso de trabalho. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para aumentar os clientes de seu negócio

Muitas vezes nossa empresa não funciona como esperamos, embora trabalhemos arduamente todos os dias e procuremos todas as alternativas possíveis para promover produtos e oferecer ofertas tentadoras. Quando se chega num momento desses, é hora de renovar as energias de nossas instalações para dar o passo em direção ao sucesso e ganhar mais dinheiro. Essa simpatia é para aquelas pessoas que têm um negócio, uma pequena empresa, um estabelecimento comercial, uma loja online, ou que também fazem vendas por telefone e seus negócios não andam prósperos, e eles veem uma diminuição significativa no número de clientes ou potenciais usuários de seus produtos ou serviços. Saiba como fazer a Simpatia