Diretor da Emurb usa caçamba alugada para uso pessoal e Socorro Neri o afasta do cargo

O deputado reeleito Alan Rick (DEM) tem trabalhado pela melhoria da educação desde o início de seu mandato. Na tarde desta terça-feira, 30, ele esteve na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), acompanhado dos Prefeitos Romualdo Araújo, do Bujari; André Maia, de Senador Guiomard; Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul; Antônio Barbosa de Souza, o Zum, de Assis Brasil; e Gedeon Barros, de Plácido de Castro.

Durante reunião com o presidente do órgão, Silvio Pinheiro, os prefeitos puderam tirar suas dúvidas sobre o andamento de obras de escolas, creches, quadras e coberturas de quadras escolares em seus respectivos municípios.

Os prefeitos levaram demandas de obras que se encontravam com pendências técnicas junto ao FNDE. Todas as demandas foram analisadas e solucionadas pelo Presidente e por sua equipe a pedido do parlamentar acreano.

Uma das questões tratadas diz respeito à recente decisão do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União de cancelar a construção de todas as creches autorizadas e ainda não iniciadas. Juntos, os acreanos foram buscar soluções para a questão, pois muitas prefeituras precisarão devolver recursos já pagos.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, por exemplo, tem cerca de R$ 2,5 milhões em conta e explicou: “planejava já iniciar as obras de cinco creches, mas o dinheiro terá que voltar para a União. Mesmo assim, poderemos cadastrar novamente para o próximo ano, e daí poderemos executar essas obras”, completou Ilderlei.

“Sempre busco apoiar todos os municípios do Acre, porque assim ajudamos na melhoria da qualidade de vida de toda população e garantimos o uso correto dos recursos que nós alocamos”, disse Alan Rick.