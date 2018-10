Confira como funcionará o transporte coletivo

A cidade de Brasileia foi sede do Fórum de Educação Empreendedora realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), realizado na terça-feira, 30, no auditório do CEDUP, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri e teve participação de educadores dos três municípios, além de

alunos do SENAC.

O evento contou com atração cultural, palestra Magna com Luana Carulla do SEBRAE Nacional e mesa redonda com os educadores para falar dos casos de sucesso. O fórum tem como objetivo levar novos caminhos para a educação empreendedora e motivar a empreender.

A palestrante Luana Carulla falou a respeito da parceria. “Trabalhar a cultura empreendedora com as escolas é um ganho muito grande tanto para o município quanto para o Estado. Atualmente o Acre alcança um pouco mais de 16 mil estudantes que já participaram do programa Educação Empreendedora, o que é um numero bastante significativo comparado com outros Estados do país”, destacou Luana.

Na ocasião estiveram presentes, Secretários de Educação de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, Jane Vasconcelos, Secretária de Comunicação de Brasiléia no ato representando a Prefeita, Fernanda Hassem, Vice-Prefeito de Epitaciolândia, Raimundão além de representantes do SEBRAE. Participaram 1.183 alunos das Escolas

Élson Dias Dantas, Socorro Frota e Rui Lino. Para a Secretária Municipal de Educação de Brasileia, Luiza Amaral, o envolvimento das escolas municipais e estaduais nessas palestras ajuda ainda mais o desenvolvimento escolar dos alunos quanto dos professores.

