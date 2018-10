Bebê morre após grávida ser mandada de volta para casa em Cruzeiro do Sul

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de migração do sinal de TV no Brasil, e a população de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard terão o sinal analógico de TV desligado às 23h59 desta quarta-feira, 31. A decisão foi tomada pelo Gired, liderado pelo presidente da Anatel, Juarez Quadros, e homologada por Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O processo entra em sua fase final, estando completamente em dia com o cronograma. Além de Rio Branco, as regiões de Campo Grande (MS), Boa Vista (RR), Juazeiro do Norte e Sobral (CE) também terão seu sinal desligado nesta quarta-feira, assim o cronograma definido pelo MCTIC passa a estar totalmente em dia.

Com a mudança, os cerca de 130 mil domicílios da região assistirão à programação da TV aberta apenas pelo sinal digital, que tem muito mais qualidade de som e imagem. Para informar e orientar a população sobre essa mudança e como se preparar para receber o sinal digital, a entidade desenvolveu um extenso trabalho nos últimos seis meses. Foram dezenas de ações de mobilização social, realizadas com o apoio de prefeituras, ONGs, antenistas, voluntários e mobilizadores, além da campanha em TV, rádio, jornal e redes sociais.

O trabalho da entidade na região teve como principal objetivo comunicar à população sobre o desligamento do sinal analógico de TV e auxiliar os moradores nesta transição. As Caravanas da TV Digital, mutirões de agendamento e instalação realizados em diversos bairros e comunidades e Feirões Digitais foram apenas algumas das ações executadas para esclarecer as dúvidas da população. “Contamos também com a colaboração de escolas, centros comunitários e comerciantes, apoio fundamental no processo de digitalização aqui nas cidades acreanas. O concurso de redação na escola Berta Vieira, por exemplo, foi algo muito marcante, pois pudemos ver o quanto os jovens estão cientes desse processo e sendo agentes de difusão das nossas informações”, disse o gerente regional da Seja Digital, Felipe Guedes.

Para o líder comunitário Jhonata dos Santos, o trabalho desenvolvido pela Seja Digital na comunidade foi revolucionário. “O trabalho gerou uma união aqui na comunidade, uma motivação, uma proximidade maior entre os moradores, porque a gente viu o interesse real da Seja Digital em realmente fazer com que todos tivessem acesso aos equipamentos”, disse.

Para facilitar o acesso da população de menor renda à antena digital e ao conversor, a Seja Digital distribuiu kits gratuitos com esses equipamentos que possibilitam que as famílias possam assistir aos canais abertos pelo sinal digital, mesmo em televisores antigos. Ao todo, mais de 46 mil unidades já foram retiradas na região e, mesmo após o desligamento do sinal analógico, a entidade continuará distribuindo os kits gratuitos por pelo menos mais 30 dias.

A aposentada Neuza Lemos, 75 anos, moradora do bairro Calafate, em Rio Branco, retirou o kit gratuito em julho. “Eu achava que não tinha direito, mas minha filha foi até o Terminal Urbano, onde tem um posto de atendimento, e lá as moças verificaram que eu podia retirar a antena e o conversor de graça! Peguei o kit no outro dia e já instalei correndo. Antes eu só conseguia assistir um canal por que os outros chiavam muito. Agora está tudo perfeito”, comemorou.

A expectativa é que a região de Rio Branco siga os passos de Brasília, São Paulo e Recife, e em pouco tempo 100% dos domicílios tenham acesso ao sinal digital. Os canais de atendimento também continuarão à disposição da população para oferecer todo suporte necessário mesmo após o desligamento. O site www.sejadigital.com.br e a central telefônica 147 (ligação gratuita) continuam disponíveis para os moradores que ainda tiverem dúvidas sobre como se preparar para o sinal digital.

