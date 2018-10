Bandidos arrombam caixas eletrônicos do BB e da Caixa instalados em faculdade

Os lenços arrecadados pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), durante campanha em alusão ao Outubro Rosa, foram entregues para a direção do Hospital do Câncer do Acre (UNACON), nesta terça-feira (30). Eles serão destinados às pacientes carentes em tratamento de câncer.

A campanha teve como principal objetivo elevar a autoestima das mulheres, principalmente as que ficam abaladas com a queda dos fios de cabelos em decorrência do tratamento com a quimioterapia.

A entrega foi feita pela desembargadora-presidente Denise Bonfim, pelo vice-presidente da Corte, desembargador Francisco Djalma, e pela corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro, membros da Administração do TJAC.

“É uma pequena contribuição, por parte do Poder Judiciário Acreano, às mulheres que enfrentam a luta contra essa doença e, muitas vezes, não possuem condições de comprar um lenço quando chega à fase da queda de cabelos. Obrigada a todos que participaram fazendo suas doações”, disse a desembargadora-presidente.

As atividades em alusão ao Outubro Rosa no TJAC foram abertas no dia 16 de outubro, com o intuito de reforçar a necessidade de prevenção e luta contra o câncer de mama.

“É um ato simbólico. Dando às mãos é que podemos crescer. Sabemos que não vamos solucionar o problema das pessoas vítimas de câncer, mas nossa intenção é ajudar. A campanha teve um saldo positivo na medida em que magistrados e servidores apoiaram a ação para ajudar o próximo”, disse o vice-presidente, desembargador Francisco Djalma.

A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro destacou sobre a ideia da campanha em minimizar o impacto das mulheres quando iniciam a quimioterapia e ressaltou sobre as ações desenvolvidas durante o Outubro Rosa no Poder Judiciário Acreano.

“Sabemos que essa ação é o mínimo que podemos fazer, pois podemos fazer mais futuramente. Entre as ações podemos citar exames de mamografias, que foi possível graças a parceria entre o TJAC e o CECON, palestra do médico mastologista Sidney Rogério, sobre a importância da prevenção, realização de testes rápidos e PCCU, no Centro Médico do TJAC. O prédio-sede do TJAC também passou a ficar rosa para lembrar, ao público externo, sobre a necessidade da prevenção”, ressaltou.

A direção da unidade de saúde agradeceu pelas doações e salientou que a ação irá melhorar a autoestima das mulheres em tratamento. Atualmente, segundo os diretores, existem 550 pessoas na fase de quimioterapia. (GECOM-TJAC)