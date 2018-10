Em crise, governo corta lanche dos servidores dos hospitais Wildy Viana e Raimundo Chaar

Após a confirmação da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) a presidência da República ao derrotar em segundo turno o petista Fernando Haddad, interrompendo um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002, milhares de eleitores acreanos se mobilizaram e foram ao centro de Rio Branco, principalmente em frente ao Palácio do governo do Acre para fazer uma grande festa de comemoração.

A vitória de Bolsonaro foi confirmada às 19h18 (hora de Brasília), às 17h18 no Acre, quando, com 94,44% das seções apuradas, Bolsonaro alcançou 55.205.640 votos (55,54% dos válidos) e não podia mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele momento somava 44.193.523 (44,46%).

No Acre, com 97% das urnas apuradas neste segundo turno, Bolsonaro obteve mais de 288 mil votos, cerca de 77% dos votos válidos contra 85 mil do candidato petista Fernando Haddad, que registrou apenas 22% dos votos.

A festa no centro é puxada por simpatizantes e o candidato ao governo do Acre, Coronel Ulysses Araújo, candidato de Bolsonaro no Acre que no primeiro turno obteve mais de 45 mil votos, ficando em terceiro lugar na disputa ao Palácio Rio Branco. “Esse é o momento que mudaremos a história do Brasil e no Acre. Pela primeira vez trabalharemos para mudar as coisas aqui. Tenho fé em Deus que os próximo 4 anos serão de prosperidade para o nosso povo”, disse o miliar.

A todo momento não para de chegar pessoas no centro de Rio Branco e a festa não tem hora para terminar.