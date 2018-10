Da terra do amendoim para o centro do poder do Brasil

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Tem gente que dorme repórter e acordo repórter (eu). Tem gente que dorme pobre e acorda milionária (o acertador da Mega-Sena). Tem mulher que dorme esposa de ex-prefeito e acorda senadora, que é o caso de Mailza Gomes, esposa do ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes (Progressistas), que vai sair da ‘terra do amendoim’, no interior do Acre, para debater os grandes temas políticos que poderão mudar a vida dos brasileiros, no centro do poder do Brasil, em Brasília, após o senador Gladson Cameli (Progressitas) impor a maior derrota que o petismo sofreu na história política e ocupar a cadeira de governador do Acre. Uma situação bem melhor do que dormir repórter e acordar repórter.

A convite do senador Gladson Cameli, Mailza Gomes está em Brasília. Ela viajou para se adaptar a seu novo ambiente de trabalho, conhecer seu gabinete, além de pegar umas pequenas dicas de como desempenhar um bom trabalho nos próximos quatro anos de mandato. A nova senadora vai precisar de muito amendoim para ter energia para ouvir a choradeira dos prefeitos dos 22 municípios acreanos que visitam constantemente os parlamentares, em busca de recursos de emendas parlamentares para ajudar a tocar suas prefeituras. O ex-prefeito James Gomes, já comprou paletó novo para a posse, só que o mandato agora é de Mailza Gomes, que passa a ser a representante política da família.

PP e MDB devem comandar a Aleac

Quem esperava uma acirrada disputa dos deputados eleitos pelo MDB e Progressistas pelo comando da Aleac terá que dormir sem os costumeiros barracos da época em que eles tentavam recuperar o poder no Estado. Apesar de o governador eleito Gladson Cameli, dizer que não meteria o bedelho na escolha dos novos membros da Mesa Diretora da Casa, tudo indica que a presidência ficará mesmo com um dos três deputados de seu partido. Os demais cargos de destaque devem ficas nas mãos dos bem votados emedebistas. Os dois deputados tucanos do partido do vice-governador Major Rocha também devem participar da divisão de cargos na composição dos novos dirigentes do Poder Legislativo.



Três candidaturas chegaram a ser ventiladas

Pelo menos três candidaturas à presidência da Aleac chegaram a ser ventiladas nos bastidores do legislativo estadual. O deputado Jenilson Leite (PCdoB) lançou candidatura em entrevistas concedidas a jornais e TVs. Considerado favorito na bolsa de apostas, Nincolau Júnior (Progressistas), deputado que sempre falou pouco, disse que estaria em adiantadas e longas conversas para unir os colegas em torno de seu nome. Impulsionado pelos caciques emedebistas, Roberto Duarte (MDB) foi candidato por um final de semana, mas após uma reunião de seus apoiadores com Gladson Cameli, a cúpula do MDB repensou e recuou, sinalizando que poderá aceitar os conselhos do novo governador.

A bispa segue firme e forte



A ex-deputada Antônia Lúcia (PR) está longe de abandonar a política no Acre. Apesar de mais uma vez bater na trave na disputa por uma das oito cadeiras de deputado federal pelo Estado, a Bispa iniciou uma agenda pelos municípios do interior para agradecer os 15.336 votos, mais que o dobro da votação de um dos parlamentares eleitos após o cálculo do quociente eleitoral. “A população do Acre demonstrou que acredita em minha capacidade de trabalhar e renovou minhas esperanças na política. O resultado final das eleições revigorou minhas forças para continuar lutando por novas conquistas para meu povo, como sempre fiz quando aprovei matérias importantes na Câmara”, destaca a Bispa.

Um soldado do projeto

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem (SD) se comportou como um soldado do projeto vitorioso da oposição. Além de contribuir com a vitória do governador eleito Gladson Cameli (Progressistas), Hassem lançou uma candidatura de última hora para ajudar a eleição de Vanda Milani (SD) que foi a deputada federal mais bem votada em Epitaciolândia. “Precisávamos trabalhar pelo projeto. Acredito que esse foi o comportamento que fez a diferença para a oposição varre o PT da política acreana. Espero que possamos festejar os frutos dessa grande conquista, levando os benefícios que a população anseia há anos. Estarei à disposição para contribuir com as boas mudanças”, diz André.