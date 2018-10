Cruzeiro do Sul realizará a Primeira Conferência Municipal de Esportes

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 30, o Decreto Nº 276/2018, que convocada a I Conferência Municipal de Esportes do município.

O evento esportivo será realizado nos dias 23 e 24 de Novembro de 2018, na Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral, localizada na Rua 28 de Setembro, nº 834, Bairro da Escola Técnica, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Entre os objetivos do evento, o poder público visa promover ampla mobilização, articulação e participação popular em torno das questões do Esporte e Lazer, contando com a colaboração de representantes de diversos setores; Contribuir para o Diagnóstico Situacional do Esporte e lazer no município, em todas suas manifestações; Apresentar propostas para construção do Sistema Municipal de Esportes e Lazer; Coletar subsídios para elaboração do Plano Municipal de Esportes; Promover ampla mobilização, articulação e participação popular em torno da criação do Conselho Municipal de Esportes de Cruzeiro do Sul; e eleger os conselheiros para o Conselho Municipal de Esportes de Cruzeiro do Sul.