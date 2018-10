Prefeitura de Plácido de Castro convoca aprovados em processo seletivo para posse

Um casal foi preso no último sábado, dia 27, em Cruzeiro do Sul, ao tentar entrar no Presídio Manoel Neri, portando droga escondida em roupas íntimas. O homem e a mulher não estavam juntos, mas escondiam a droga no mesmo formato e foram flagrados após passarem pelo equipamento de Raio-X da unidade prisional.

A Polícia Civil acredita que tem ocorrido o comércio de drogas dentro do presídio, já que práticas como a do casal têm ocorrido constantemente na unidade. Em grande parte dos casos, os familiares dos próprios presos tentam entrar com a droga. Os dois presos no sábado negam que receberam dinheiro para levar o material.

Somente em 2018, a polícia já prendeu mais de 50 pessoas tentando entrar com droga no presídio. O número só aumenta a cada mês, e ações de inteligencia têm se intensificado no presídio para evitar a passagem de drogas para as celas do complexo penitenciário.