Menores sequestram ônibus da Ufac, fazem passageiros de reféns e roubam tudo

Passageiros e funcionários de uma empresa de transporte coletivo que faz a linha Cidade do Povo/Ufac viveram momentos de tensão ao sofrerem um sequestro relâmpago do coletivo por um grupo de criminosos armados com uma escopeta. Segundo as vítimas, eram três homens e duas mulheres que aparentavam ser menores de idade.

De acordo com o registrado na Delegacia de Flagrantes da capital, no ônibus haviam pouco mais de 40 pessoas. Os suspeitos se misturaram entre as vítimas e anunciaram o assalto rendendo o motorista nas proximidades do balneário Águas Claras, na Via Verde. Eles fizeram o motorista dirigir até um ramal localizado na Estrada do Amapá e lá pararam para realizar um verdadeiro arrastão.

Das vítimas, eles levaram bolsas, carteiras com dinheiro e documentos, celulares, relógios, joias e outros objetos pessoais. Após o crime, o bando fugiu tomando rumo ignorado e ainda queria levar a chave do ônibus, segundo o motorista.

Todas as vítimas foram levadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), no próprio coletivo, e lá fizeram a queixa crime do acontecido. Alguns ainda estavam muito nervosos apresentando sinais de pânico.