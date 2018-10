Jovem da Cidade do Povo é assassinado com tiro na cabeça no Vila Acre, em Rio Branco

JO jovem Paulo André Teixeira Ferreira, de 19 anos, foi assassinado com dois tiros no final da manhã desta segunda-feira (29) em uma residência localizada na Travessa Poeirão, do Ramal do Futuro, região do bairro Vila Acre, segundo Distrito de Rio Branco.

A informação repassada pelos policiais Militares do Segundo Batalhão é de que o jovem é morador do bairro Cidade do Povo e teria ido visitar um amigo no Vila Acre.

Um criminoso estaria em uma bicicleta e chegou em posse de uma arma de fogo invadindo a residência perguntando pela vítima. Ao identificá-lo efetuou dois disparos, um deles atingiu a cabeça e o outro a região do tórax.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local,só pode atestar o óbito.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal que fez a coleta de informações para serem adicionadas ao inquérito do homicídio. O caso deverá ser acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).