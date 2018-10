Horóscopo do dia 29 de outubro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você pode ir com o seu parceiro até o fim do mundo e voltar. Os gostos em comum são um bom ponto de partida, mas vai demorar um pouco mais para poder ter um relacionamento fluido, já que no meio desta viagem fictícia ou real você pode ter algum atrito sobre pontos básicos. Para onde ir ou onde dormir, uma parte mais pragmática e a outra mais chique vão colidir. Dinheiro & Trabalho: Há probabilidade de instabilidade, tudo devido ao seu estado psicofísico, as estrelas recomendam que você se regenere e acredite mais em si mesmo, só assim alcançará o sucesso. Aqueles que são profissionais autônomos poderiam hoje obter um reconhecimento justo pelos esforços feitos durante este último período, obtendo um ganho significativo. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: A lua continua a afetá-lo mais do que o necessário, voltar à normalidade será um pouco mais complicado do que você pensou. Pode encontrar em seu parceiro a parte que lhe faltava para equilibrar suas emoções ou torná-la cúmplice de um crime em sua totalidade. Se seu sistema nervoso ficar alterado demais, terá que repensar o que é seu, isso te machuca demais. Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de conciliar os diferentes compromissos e não deve se deixar ultrapassar pelas diferentes tarefas que terá que enfrentar, graças principalmente à carga positiva desta fase. O dia será particularmente animado e positivo para todos aqueles que trabalham no campo do jornalismo e da informação. Boas notícias ainda estão por vir. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A sedução não é necessária que ocorra com o corpo, hoje você terá facilidade especial para fazê-lo com palavras. Sabe como usá-las para produzir efeitos surpreendentes na outra pessoa. Há momentos em que você pode fazer algo pelo que é apaixonado ou simplesmente fazer com que eles se encaixem alguns elementos significativos para você. Dinheiro & Trabalho: O dia de trabalho avança suavemente: os projetos em que está trabalhando superarão os obstáculos mais difíceis graças a você. Sucesso e promoções estão ao seu alcance. Um pequeno descuido irá atrasar os compromissos daqueles que nasceram no primeiro decanato. Devem manter a calma e principalmente não procurar um culpado. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O normal é que a outra pessoa venha por você. Da sua parte, você não sabe o que fazer para conseguir a atenção que tanto precisa. No passado, sentiu aquele amor que percorreu seu corpo e fez de você a pessoa mais afortunada do mundo. Neste momento você não tem essa sensação, mas ninguém lhe diz que não retornará ou que não crescerá mais tarde. Dinheiro & Trabalho: A situação astral o ajudará a virar a página. Os planetas oferecerão direções e novas ideias. Você deve ter um senso de cheiro para decifrar o momento certo para agir. Com o apoio da vontade e da paciência, os nativos do primeiro decanato poderão enfrentar as estrelas negativas, organizando seus programas e trabalhando com metodologia. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A aparência física é algo que nunca o incomodou. No passado, você não se apaixonou por qualidades físicas, mas sim ficou totalmente à mercê de alguns sentimentos e atitudes que o levaram a querer compartilhar a vida com as pessoas que escolheu. Agora você pode estar mudando, um sorriso ou uma parte do corpo que se destaca pode fazer com que vire a cabeça mais do que nunca. Dinheiro & Trabalho: Hoje, sua atividade pode ser mais vantajosa e com o tempo trazer para você os reconhecimentos que estava procurando. Mova-se com astúcia para não perder nenhuma chance. Hoje a fortuna e a audácia serão aliadas para propiciar um excelente resultado às iniciativas econômicas da maioria dos nascidos no segundo decanato. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem um manual onde escreve tudo o que espera da outra pessoa. Nesse caderno que você guarda, está perdendo alguns pontos que podem ser básicos. Não dê ouvidos demais às suas fantasias, já falharam outras vezes e, no momento, parecerá uma extensão do que você está querendo. Colocar os pés no chão irá ligá-lo a uma realidade que não é tão ruim quanto você pensa. Dinheiro & Trabalho: As estrelas hoje te dão coragem e particularmente prudência diante de novas ocasiões, deve ser cuidadoso de qualquer jeito para não danificar a sua imagem. As estrelas parecem ser particularmente positivas para os nascidos no terceiro decanato, ótimo momento para fazer investimentos, comprar imóveis ou obter rendimentos de poupança. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos, em suas mãos está a possibilidade de fazer a outra pessoa feliz. Carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o sucesso. Não espere que o universo lhe recompense por esta ação, simplesmente desfrute de uma mudança de energia que lhe deixa muito bem. Dinheiro & Trabalho: Hoje, estabeleça metas importantes e concentre-se nelas. As estrelas estão do seu lado e lhe darão a energia necessária para alcançar o objetivo. Os nascidos no terceiro decanato terão um céu pouco positivo e sentir-se-ão limitados nos movimentos, ameaçando resistir muito mal às regras que o trabalho impõe. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Seu parceiro tem certas necessidades que você nem sempre será capaz de satisfazer, é por isso que algumas discussões importantes podem começar a se materializar. Se você não pode fazer mais ou só precisa de um pouco de paz, tente ficar sozinho um momento para esclarecer suas ideias, conversar sobre a situação pode ser bom para ambos. Dinheiro & Trabalho: Hoje, as relações de trabalho podem ser um pouco tortuosas e difíceis. Felizmente, você saberá como se libertar e expressar claramente o que não funciona. Muitos dos jovens que estão à espera de uma ocupação podem encontrar um emprego, talvez temporário, mas seguramente agradável e bem remunerado. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você é uma pessoa que gera sorrisos por onde passa quando está de bom humor. Se hoje você se sentir um pouco desanimado, seu parceiro será responsável por lhe fornecer esse sentimento à medida que o dia passa. Ter alguém que faz você rir ao seu lado é absolutamente necessário para manter uma série de bons estímulos em um casal seguro. Dinheiro & Trabalho: O campo profissional poderia hoje manifestar algum obstáculo a mais. Você se sentirá cansado e desmotivado, mas as estrelas recomendam que não perca a cabeça. Se você trabalha em equipe, deve intervir em favor de um colega para removê-lo das garras de um superior muito zangado com ele. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não há uma pessoa perfeita para cada um, você já é alguém que está completo e que não precisa de ninguém para se sentir bem. Chegou o dia em que esse sentimento será muito mais visível. Não precisará de ninguém para lhe dizer isso, simplesmente vai senti-lo. Não tenha medo de ouvi-lo de vez em quando, você precisa e isso lhe trará bastante paz de espírito. Dinheiro & Trabalho: No escritório, você tomará decisões discutíveis, nem sempre felizes. Às vezes você se deixa ser tentado por teimosias reais. Você é muito individualista e agitado. As estrelas aconselham os nascidos no terceiro decanato a dedicarem-se com paixão ao que realmente lhes interessa. Há novas oportunidades de lucro no horizonte. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor é algo que cai por seu próprio peso. Se for verdade, você notará que, com o passar do tempo, desejará mais essa pessoa e não conceberá uma vida sem ela. Se o efeito oposto ocorrer à medida que o dia avança, você vai se amar mais e pensará única e exclusivamente no que realmente deixa você feliz. Pode ver os dois lados da mesma moeda, mas apenas um será real. Dinheiro & Trabalho: A jornada que te espera será a busca do espírito de audácia e das ideias triunfadoras. O céu parece particularmente positivo para os nascidos no terceiro decanato, e lhes propõe atividades em novos ambientes e favorece contatos com o mundo exterior. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Simpatia do dia | Cinco simpatias para atrair dinheiro

Ter sempre dinheiro e acima de tudo, que nunca nos falte, é algo que nos preocupa e nos angustia muitas vezes, porque todos sabemos que o dinheiro em si não traz felicidade, mas é necessário para ter uma vida mais sossegada e com ele poder enfrentar com mais segurança a complexidade desse mundo em que vivemos. A falta de dinheiro é muitas vezes causada porque o círculo que gera riqueza foi quebrado, isso significa que os mecanismos que são capazes de atrair mais dinheiro para sua vida precisam ser ajustados para que voltem a funcionar corretamente. Quando a falta dele é um dos seus principais problemas, existem algumas simpatias para atraí-lo e que podem ajudar você a que entre novamente em sua vida o dinheiro que tanta falta faz. Saiba como fazer a Simpatia