Governo coloca terreno e prédio à venda e a lista deverá contar com mais três imóveis

A situação financeira do Estado poder não ser tão confortável como o governador Sebastião Viana, do PT, informou no momento em que assinou o decreto para o processo de troca do governo do Acre, informando que o novo chefe do executivo contaria com mais de R$ 1 bilhão para investimentos.

Numa possível tentativa para fazer caixa para o Estado, a administração petista lançou o edital de venda de dois imóveis públicos no mês de outubro e de acordo com informações de pessoas ligados ao governo, a lista deverá ser ampliada com a inclusão de mais três prédios que fazem parte do patrimônio do Estado.

O governo acaba de colocar à venda o antigo prédio da Polícia Federal, localizado na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, pelo valor mínimo de R$ 4 milhões. A venda do imóvel será na modalidade de concorrência, quando os interessados devem apresentar envelopes com os valores dos lances.

O edital para venda de um terreno localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque também lançado pelo governo do Acre. A concorrência é pelo critério de maior oferta. No Edital não há um valor mínimo. Os envelopes com as ofertas devem ser encaminhados para Comissão permanente de licitação.

Segundo informações de pessoas ligadas ao governo, outros prédios que deverão ser colocados à venda deverão ser o que funcionava o Banco do Brasil, que foi fechado após uma explosão, e outro que funcionou uma órgão do Poder Judiciário, em frente a Funbesa, ambos no bairro Estação Experimental.

O terceiro prédio que o governo poderá colocar à venda está localizado na Avenida Ceará. O local foi usado para acomodar órgãos ligados a Justiça Criminal até a construção dos pavilhões da Cidade da Justiça. No Local, recentemente aconteceu um incêndio que destruiu para de um de seus pavimentos.