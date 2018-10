Forças de segurança consideram Segundo Turno das Eleições 2018 tranquilo

Com relação o número de ocorrências registradas durante o segundo turno das eleições de 2018, a Secretaria de Segurança Pública considerou o pleito tranquilo.

Segundo consta no relatório, foram registradas apenas quatro ocorrências relacionadas a crimes eleitorais. Uma redução de quase 70% dos números se comparado ao primeiro turno que registraram 11 ocorrências.

“Nos consideramos um dos mais tranquilos que já tivemos, as pessoas votaram com ordem não só na capital, mas, no interior nos tivemos problemas irrisórios, apenas quatro ocorrências e dessas quatro, três foram relacionadas a pessoas que faziam selfie nas urnas”, disse o secretário, Carlos Flávio Portela.

A segurança pública durante todo o domingo (28), foi reforçada com o apoio do exército garantido pelo governo federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Militar e Civil. Só da Polícia Militar haviam 1500 homens espalhados em todo o estado.