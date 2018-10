Cinco são presos após tiroteio que resultou em Bombeiros baleados

Uma das linhas de financiamentos mais acessadas pelos empreendedores do Acre junto ao Banco da Amazônia, o FNO Amazônia Sustentável Rural e Não Rural já aportou no Estado, de janeiro a setembro deste ano, o equivalente a R$140 milhões, sendo R$ 68 milhões destinados à projetos para Pessoas Físicas Produtores Rurais e, R$ 72 Milhões destinados à Pessoas Jurídicas Rurais e Não Rurais, em todos os portes e segmentos constantes no estado.

Uma das empresas beneficiadas com essa linha foi a Clinica de doenças renais do Vale do Juruá, atendida pela agencia Avenida Ceará em Rio Branco, uma das 10 unidades que o banco tem no Estado. “O Banco da Amazônia é um grande parceiro do desenvolvimento de nossa região”, relata Srª Alliny Sales Rodrigues.

Para Sales o apoio foi fundamental, pois realizou o sonho da implementação de uma clinica moderna de hemodiálise para que ofertar serviços seguros e de qualidade aos seus pacientes.

O FNO Amazônia Sustentável Rural e Não Rural é destinado a empreendimentos rurais e não rurais, sendo composto com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), principal fonte de crédito de fomento da Região Norte e um dos principais instrumentos econômico-financeiros de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), do Ministério da Integração Nacional.

Com essa linha, o empreendedor pode financiar atividades nas áreas de agricultura, pecuária, aquicultura, pesca de captura e transformação de pescado e da agroindústria de produtos agropecuários, bem como comércio, serviço e, indústria, neste último caso, quando necessário o crescimento e desenvolvimento de um negócio ou atividade econômica, seja ela de micro, pequeno, pequeno-médio, médio e, grande porte.

A linha traz inúmeras vantagens aos clientes, que vão além da possibilidade de desenvolvimento, modernização e aumento da competitividade do empreendimento. “O FNO, nos segmentos PF-Rural, PJ-Rural e, PJ-Não Rural têm um efeito multiplicador, seja pela geração de emprego e renda, seja pelo dinamismo e aquecimento das micro e macroeconomias que este recurso proporciona. As condições do FNO – prazo, taxas, público-alvo – têm um papel fundamental no crescimento do estado do Acre, da região Amazônica e do Brasil, por conseguinte”, declara Diego Lima, Superintendente Regional no Acre.

Para o último trimestre do ano, o Banco da Amazônia tem ainda disponíveis recursos para o Acre. Quem precisar financiar a implantação, ampliação, diversificação, modernização, reforma e relocalização de empreendimentos pode fazer uso do FNO Amazônia Sustentável Rural e Não Rural. Para mais informações, consultar o site do banco www.bancoamazonia.com.br ou procurar uma das unidades da Instituição no Estado.