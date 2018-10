Alan Rick visita FAEAC e defende mais investimentos no setor produtivo

A Vila Jerusalém tornou-se a primeira equipe bicampeã do Copão Comunitário depois de vencer nos pênaltis o time do Vitória em jogo emocionante na tarde deste sábado, 27, na Arena da Floresta. Vila Jerusalém foi o campeão da 1ª edição do Copão Comunitário quando venceu o Montanhês na final de 2013. “O Copão foi bem sucedido e nós vamos dar continuidade a este evento esportivo em 2019 e 2020”, anunciou a prefeita Socorro Neri, que agradeceu aos participantes, atletas e parceiros. “Nosso time foi muito competente”, comemorou o técnico do Vila Jerusalém, Zidane, que também agradeceu aos organizadores do evento. “Estão de parabéns”, completou o dirigente.

Acompanhados da prefeita Socorro Neri, o ex-prefeito Marcus Alexandre e o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, Antônio Aquino Lopes, visitaram os jogadores durante o aquecimento no vestiário para levar palavras de incentivos aos atletas. “O Copão começou com 166 times e apenas dois chegaram aqui. Gostaria de parabenizar a todos, que já são vencedores”, disse Marcus Alexandre, idealizador do Copão Comunitário de Rio Branco.

A decisão do 3º lugar ficou entre as equipes do Jorge Lavocat B e Bairro da Paz A. Em jogo de cinco gols, a equipe do Bairro da Paz levou a melhor e ficou com o troféu de 3º lugar. A cerimônia de premiação aos vencedores contou com a presença dos vereadores Rodrigo Forneck e Antônio Morais, além dos empresários Osvaldo Dias, do Grupo Star Motos, e Celestino Bento, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) dois dos grandes parceiros da Prefeitura de Rio Branco na realização do Copão Comunitário. O presidente da União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), Oséias Silva, que tem importante papel na realização do torneio, também esteve presente.

A Acisa ofertou a premiação de R$20 mil, sendo que R$10 mil foram para o grande campeão do 6º Copão Comunitário, o Vila Jerusalém. O vice-campeão ficou R$5 e R$ 3 mil foram para o 3º colocado. Todos ganharam troféu e medalhas. O artilheiro da competição, David Guimarães, do Vitória B, levou R$ 1 mil, e o melhor goleiro, João Dantas Monteiro, do Vila Jerusalém, também ganhou R$1 mil. A Star Motos doou para sorteio a motocicleta Pop 110 (cujo valor de mercado é de R$8 mil). A sorteada foi a moradora do bairro Novo Horizonte, Janilda Melo.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), organizadora do Copão fez do evento um grande espetáculo esportivo que ao longo os últimos meses mobilizou dezenas de comunidades da capital. Para a realização do Copão Comunitário, a Semel contou com a parceria do Governo do Estado, Acisa, Star Motos, Umarb e faculdade FAAO. Alunos do 6º período de Educação Física da Uninorte ajudaram a fazer a festa ainda mais bonita. “O Copão cresce ano a ano. Gostaria de agradecer a todos”, disse Afrânio Moura, titular da Semel.

Avaliação positiva

Empresários e lideranças avaliaram positivamente o Copão Comunitário 2018. “Quem ganha é o desportista. A prefeita Socorro Neri está de parabéns”, disse o vereador Antonio Morais. “Esta festa mostra que o trabalho da Prefeitura na área do esporte está dando certo”, completou o vereador Rodrigo Forneck.

O Copão 2018 contou com a participação de 166 equipes dos bairros de todas as dez regionais da cidade e regional rural. A 6ª edição do evento foi realizada em 11 campos de futebol espalhados pelas dez regionais de Rio Branco: Campo do Airton, Campo B do Calafate, Campo do Vidal, Campo B da Federação, Campo da Assembleia, Campo do Bacu, Campo do São Francisco, Campo do Vasco, Campo da Embrapa, Campo do Gezo e o Campo do Atlético.

