Sobe para 4.333 número de urnas trocadas

O coronel da Polícia Militar, Ulysses Araújo, que foi candidato ao governo do Acre com o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e obteve mais de 45 mil votos nas eleições do dia 7 de outubro respondeu os questionamentos do ac24horas em referência a declaração do governador eleito Gladson Cameli (Progressistas), que afirmou ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, que a chance do militar ser secretário em seu governo “é zero”.

“Eu acho que ele tá certo. Ele não pode fortalecer alguém que vai concorrer com ele nas próximas eleições. Eu não pedi, não vou correr atrás e nem faço questão de participar do governo dele. Tenho um projeto diferente”, disse.

Ulysses ressaltou ainda que se confirmando uma possível vitória de Bolsonaro no domingo, 28, não existe articulações para que ele ocupe algum cargo federal no Acre. “Não existe articulação, eu volto para a Polícia Militar normalmente”, disse, afirmando ainda que Gladson “nunca apoiou Bolsonaro. Ele quer apenas apoio do governo federal. Ele era Alckmin”.

Nos bastidores, Ulysses chegou a ser cogitado como um dos possíveis nomes a assumir a secretaria de segurança, mas recentemente o nome do procurador do Ministério Público, João Marques Pires, foi confirmado pelo vice-governador eleito, Major Rocha como o titular da pasta.