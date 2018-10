Morre médico e ex-prefeito de Boca do Acre, José de Oliveira Costa, aos 79 anos

A diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) informa e manifesta, em Nota, o falecimento do médico José de Oliveira Costa, de 79 anos.

José de Oliveira Costa faleceu na madrugada deste domingo, 28 de outubro, em Boca do Acre (AM).

O médico era um profissional de reputação ilibada, ele exerceu o mandato de prefeito de Boca do Acre, entre 1993 e 1996, e foi também diretor do hospital do município.