Mais de 30% dos eleitores acreanos já votaram no Segundo Turno das Eleições 2018

O médico Rosaldo Aguiar, o Dr. Baba, 49 anos, foi morto na noite deste sábado em sua chácara batizada de Holllywood, localizada às margens do Rio Envira, em Feijó. Baba foi alvejado com tiro no peito e ainda chegou a ser levado Hospital de Feijó, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

De acordo com amigos do médico, Baba estava de plantão no Hospital e teria ido em casa tomar um banho para retornar ao serviço. A execução de Baba teria ocorrido quando ele chegou a Hollywood.

Segundo os médicos da Unidade Hospital, o tiro provavelmente seja de uma escopeta ou espingarda. A Policia Militar já iniciou uma varredura na cidade no intuito de encontrar o autor do homicídio.

As primeira informações dão conta que nada havia sido subtraído das dependências de sua chácara que era considerada um dos pontos turísticos da cidade.

O corpo de Baba está sendo velado da Assembleia de Deus, em Feijó, e deve ser transladado para Tarauacá ainda na manhã deste domingo, 28, para que parte do velório ocorra no município vizinho. O enterro deve acontecer no final da tarde no cemitério de Tarauacá.

Um video enviado ao ac24horas mostra o momento em que o corpo de Dr. Baba chega ao Hospital de Feijó. Mais informações em instantes.