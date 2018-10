Polícia prende três após atentado no Círculo Militar e bombeiro ferido precisa de sangue

Três homens foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), após uma ação criminosa ocorrida na manhã deste sábado (27), que culminou com dois Bombeiros feridos por disparos de arma de fogo. A ação aconteceu no Círculo Militar, do 4º BIS (Batalhão de Infantaria e Selva), localizado na região do bairro Bosque.

Foram presos Rodrigo Frota de Paiva (20), Mateus Batista da Silva (20) e Geraldo Costa de Paiva (39). O trio estava na área de mata de onde partiram os tiros. Buscas continuam sendo feitas na região com o objetivo de localizar o restante do grupo que estaria no local em um confronto armado entre facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho.

Os bombeiros feridos foram identificados como Rômulo Campus de Noronha, baleado com um tiro no abdômen e Joseano Cândido da Conceição, baleado com um tiro no braço. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro da capital e o ferido mais gravemente, Rômulo Campus, precisa de doações de sangue tipo A+ para poder passar por cirurgia. O estado dele é considerado delicado.