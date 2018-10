Mais de 540 mil eleitores acreanos podem ir às urnas neste domingo escolher Bolsonaro ou Haddad

O Brasil realiza neste domingo (28) o segundo turno das Eleições Gerais de 2018 para eleger o presidente da República. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputam a preferência dos mais de 540 mil acreanos aptos a votar, sendo que essa quantidade de votos é menos de 1% dos mais de 147 milhões de brasileiros que podem escolher o homem que assumirá o Palácio do Planto a parir do dia 1 de janeiro de 2019.

No Acre, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi alcançado 547.680 eleitores, 40 mil a mais em relação às Eleições Gerais de 2014 e 15.228 a mais que nas Eleições Municipais de 2016.

As estatísticas revelaram ainda que 51,5% do eleitorado do Estado é do sexo feminino e 48,5% do sexo masculino. Quanto ao grau de instrução, a maioria (117.290) é de eleitores que completaram o ensino médio, que representa 21,42%. Os analfabetos são 51.987 (9,49%) e os que concluíram o ensino superior são 50.392 (9,2%). Ao todo, são 2,6 mil urnas espalhadas no Estado em 1.924 seções.

Os eleitores deverão comparecer aos locais de votação entre as 8h e as 17h (horário local). Aqueles que já estiverem no local após esse horário ainda poderão votar. Caso perca o prazo, o eleitor terá até 60 dias para justificar seu voto em qualquer cartório eleitoral.