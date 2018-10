Gleici faz campanha para Haddad em Rio Branco e conversa ao vivo com o presidenciável

Os ex-BBBs Mahmoud, Gleici e Wagner participaram ao vivo de uma conversa com o candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), na tarde deste sábado, 27, transmitida pela fanpage do ex-presidente Lula. A participação ocorreu por meio de compartilhamento de tela.

Os ex-BBBs, que estão em Rio Branco, se conectaram à live de Haddad para tratar sobre propostas eleitorais a um dia da votação do 2º turno. O candidato petista tratou sobre temas como a democratização da educação, acesso das chamadas minorias ao mercado de trabalho

e ciência e tecnologia.

“Como ministro da Educação eu tive a honra de abrir as portas das universidades pra os negros e indígenas do país. Vamos ter que abrir uma nova frente de trabalho junto ao serviço público, junto aos empresários, pra que mulheres, negros e indígenas tenham seus direitos e enquanto trabalhador respeitados. O negros e mulheres ganham muito menos do que os homens brancos no país”, disse Haddad.

Ao falar sobre a proposta de retorno do Ciências Sem Fronteira, programa extinto no governo de Michel Temer, Haddad afirmou que primeiro vai reerguer o Ministério da Ciência e Tecnologia, que perdeu cerca de 40% de seu orçamento no último ano.

“Nós vamos ter que recuperar primeiro o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi liquidado. Nós perdemos 30% a 40% investidos em ciência no Brasil.”

O petista, entretanto, foi realista ao dizer que não seria correto da parte dele prometer um país próspero já em 2019.

“Não fica bonito da minha parte ficar falando que vai estar tudo bonito e maravilhoso, e em 2019 nós vamos ter resolvido tudo que foi desmontado.”

Mais cedo, Wagner, Gleici e Mahmoud, acompanhados da secretária de Comunicação, Andréia Zílio, e outros militantes, fizeram campanha política pró-Haddad na Gameleira, região do 2º Distrito de Rio Branco.