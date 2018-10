Boletos a partir de R$ 0,01 têm de estar registrados em novo sistema

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 24, o Edital Nº001/CMT- CMDPII/2018, que estabelece normas para o ingresso de alunos no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, para o ano letivo de 2019.

Serão oferecidas 140 (cento e quarenta) vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II; 50% (cinquenta por cento) das vagas em cada ano serão destinadas para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

O candidato deve estar com 11 anos até 31 de março de 2019. As inscrições deverão ser efetuadas no 31 de outubro a 14 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II – CMDPII/ CBMAC, localizado na Rua Nonato Correia Lima, S/Nº. Loteamento Santo Afonso.

Os pais ou responsáveis devem apresentar a Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada juntamente com a cópia e os originais da Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade do candidato. No caso de dependentes legais, filho(a)s de Bombeiro Militar ou Policial Militar deverão apresentar no ato da inscrição a cópia da Carteira de Identidade funcional do titular, acompanhado do original.

O processo seletivo ocorrerá pela modalidade sorteio público previsto para o dia 24/11/2018, para os dependentes legais dos militares, às 8h, nas dependências do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II. Mais informações, acesse o edital completo no link: http://www.diario.ac.gov.br/, nas páginas 4 e 5 da edição do dia 24 de outubro de 2018.