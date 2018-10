Apesar de apoiar Bolsonaro, Gladson diz que chance de Ulysses Araújo ser secretário é zero

EM TEMPO DE COBERTOR CURTO, PERNA ENCOLHIDA

À prefeita Socorro Neri (foto) não vai restar alternativa para continuar prestando um serviço eficiente à população, ao não ser a de reduzir a máquina, estatal que recebeu com um gigantismo além do necessário. Não se sabe como se comportará a economia na gestão do provável presidente Jair Bolsonaro (PSL). Cortar gastos passará a ser essencial, como a redução de cargos comissionados e de terceirizados. E de afilhados de políticos se por acaso ainda existirem. Principalmente, com a derrota do candidato a governador da sua coligação, Marcus Alexandre (PT). Terá que ter uma relação cordial institucional com o futuro governo, com a bancada federal, mesmo porque perdeu o único deputado federal que o seu partido tinha, César Messias (PSB). O que pesa ao seu favor é não ser uma política radical, mas do diálogo. É como diz o ditado: em tempo de cobertor curto, perna encolhida. Enxugar é a palavra da vez.

SAÚDE FISCAL

O governador anunciou uma reserva de contingência de R$ 85 milhões, para fechar as contas do Estado. Esta é a realidade fiscal “sadia” que este governo sempre alardeou aos ventos.

DEVE SER COMPUTADO

Para ser justo tem de se reconhecer que houve uma queda não prevista de 70 milhões de reais nos repasses do governo federal. E que influenciou no quadro financeiro negativo nesta reta final de governo. É muito para um Estado pobre. Mas o Estado está sim quebrado. Ora, bolas!

ESTADO QUEBRADO

Não adianta querer criar outra realidade, porque os números mostram que, o futuro governador Gladson Cameli vai assumir em janeiro com os cofres do governo vazios.

CASAMENTO COM A VIÚVA

O governador eleito Gladson Cameli age certo ao decidir que vai convocar a imprensa e mostrar como vai receber as finanças estaduais. Mas depois deste momento não poderá mais chorar sobre o leite derramado, tem que arregaçar as mangas e resolver os reais problemas.

CHANCE ZERO

Perguntei ao futuro governador Gladson Cameli se havia a possibilidade do Coronel Ulisses Araújo integrar a sua futura equipe de secretários. Resposta curta: “a chance zero”.

NÃO ENTRO NO MÉRITO

Não vou entrar na ilação se este ou aquele nome comentado para secretarias vai dar certo ou não. Primeiro é que não foram nomeados. E não se pode avaliar antes de 100 dias de gestão.

PAPEL IMPORTANTE

Militantes da oposição nas redes sociais tiveram um papel importante na campanha do Gladson Cameli, praticamente, liquidaram o PT nos debates e na colaboração do desgaste das suas candidaturas majoritárias petistas. É um trabalho que deve continuar e ter reconhecimento.

NÃO SERIA BOM NEGÓCIO

Não é verdadeiro o boato de que o deputado federal Alan Rick (DEM) será secretário no futuro governo para dar vez à suplente Antonia Lúcia (PR) assumir. Tem mais visibilidade no mandato.

GLORIOSO GULOSO!

Muito comentada a pressão do MDB, com o argumento de ser o maior partido da coligação, para ter mais cargos, na última reunião com o Gladson. O Glorioso do Dr. Ulisses Guimarães é guloso! Já ficou provado na última eleição que aparelhar a máquina estatal leva à derrota.

PASSAPORTE LIMPO

O governador deverá deixar o cargo ao final de dezembro. Sairá com a mais baixa aceitação popular de todos os governadores do PT nos últimos vinte anos e cercado de poucos amigos, saldo de atitudes rancorosas e belicosas. Mas, com o seu passaporte limpo de corrupção.

DUAS FACES

Aconteceram vários casos de corrupção ao longo dos seus dois mandatos. O mais recente no ITERACRE. Mesmo sendo um crítico do seu governo, não sei de nenhuma desonestidade com as suas digitais. Se na moral foi dez, no campo político foi um desastre. Vide a última eleição.

ATO DE EXTREMA-UNÇÃO

O combativo dirigente do PT, Cesário Braga, é daqueles que o barco está afundando e só com o proa de fora e ainda assim está promovendo atos políticos para dizer que o barco não afundará. Ontem, a chuva atrapalhou o ato “Cacimbão da Democracia”, que seria uma espécie de extrema-unção florestana da candidatura do Fernando Hadad (PT) à presidência da República.

AGORA É BRASIL

Amanhã nós teremos, indica a pesquisa, a eleição do Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República. Será a direita no poder. Um fato comum na Europa, Estados Unidos, ter um presidente que represente o pensamento liberal da direita. Só no Brasil que parece que o mundo vai acabar. Pior do que foi o governo da Dilma, não acredito que possa vir a ser.

PEÇA IMPORTANTE

Pela entrevista do Gladson Cameli à coluna o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Malheiros, mesmo não assumindo neste primeiro momento qualquer cargo, será peça importante na futura administração, na qual será buscada orientação para não cometer erros.

DESPESAS TRIPLAS

O governo cortou até o cafezinho das secretarias para fazer frente a três despesas das quais não poderá fugir até o fim do mandato, em dezembro: a folha de dezembro e do 13° salário e o pagamento das altas indenizações dos secretários estaduais.

GRANA ENCOLHEU

Uma postagem do advogado Edinei Muniz trouxe dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostrou que houve uma queda no rendimento médio dos acreanos, entre os anos de 2012 e 2018. Caiu uma média de R$ 145,00 na media destes rendimentos. Não é novidade. A tão cantada em verso, a política da florestania não alavancou a economia acreana.

NÃO QUERIA ESTAR NA PELE

Não queria estar na pele do governador neste seu drama para fechar as contas do Estado.

RAMAL DO TROPICAL

A principal via de acesso ao Tropical, com a chuva de ontem, virou um ramal lamacento. Não sei o que acontece que o DEPASA fica fazendo as obras necessárias por pequenos trechos e não faz tudo o que tem de ser feito de uma vez. Virou um transtorno diário chegar ao Tropical.

UMA LEGIÃO DE TERCEIRIZADOS

Uma economia que precisa ser feita pelo governo e até pela PMRB, a partir do próximo ano, é a redução das contratações de servidores terceirizados. O que deve ser eventual virou regra geral. Aliás, nos governos petistas estas contratações foram uma espécie de curral eleitoral.

ESTÁDIO FANTASMA

O próximo secretário de Esportes terá uma missão que não poderá adiar: conseguir recursos para a recuperação interna do estádio Arena da Floresta. A maioria das cadeiras das arquibancadas está quebrada. No governo do Binho Marques, o Arena era muito bem cuidado.

DISPUTA CENTRALIZADA

A disputa pela presidência da Assembléia Legislativa está centralizada entre os deputados Géhlen Diniz, José Bestene e Nicolau Junior. Não vejo uma candidatura alternativa no jogo.

OLHO NO INCRA

O PSL deve trabalhar para conseguir emplacar o ex-prefeito Tião Bocalom na direção do INCRA. É a informação que me foi passada. A se confirmar seria uma boa escolha, pelo seu conhecimento da área rural. Fez um bom trabalho no meio como prefeito de Acrelândia.

QUANTA BOBAGEM

Não tenho outra opção ao não ser a de me divertir com as postagens de clima de fim do mundo com a quase certa vitória, amanhã, do candidato à presidência Jair Bolsonaro. A conotação que se dá é que voltará a ditadura e todos serão metralhados. Quanta bobagem!

FILME PARECIDO

Vi filme parecido quando diziam que, quando Lula assumisse tomaria uma casa de quem tivesse duas. Nenhum presidente, por exemplo, foi mais amigo dos banqueiros do que o Lula.

PAU SECO E O DO PT

A gestão da ex-presidente Dilma foi um verdadeiro pau seco num vendaval. Caiu e com ela a imagem do PT. O rescaldo do desastre que foi sua administração e a Lava Jato levaram o PT para o buraco da opinião pública. Não poderia haver clima para um candidato poste, como o Fernando Hadad (PT). Foi neste vácuo de falta de credibilidade que surgiu Jair Bolsonaro (PSL).

SAIU DESGASTADO

Quem saiu desgastado da última eleição foi o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, pela indefinição política até com o seu principal aliado, senador Sérgio Petecão (PSD). Na disputa municipal de 2020, ele terá dificuldade em fazer alianças para apoiar a sua reeleição.

PEÇA DO XEQUE-MATE

Na eleição municipal de 2020, por ter mostrado força com a votação dos candidatos que apoiou, o ex-prefeito James Gomes será peça de xeque-mate em qualquer desenho.

O CAMINHO É ESTE

A partir de janeiro o futuro governador Gladson Cameli estará casado com a viúva e terá de criar os filhos. Passará de baladeira à vidraça. Terá dois caminhos a seguir: meter a foice e cortar drasticamente o tamanho da paquiderme máquina estatal e seu caminhão de cargos de confiança ou entrar na politicagem de entupir a sua administração de afilhados de políticos. Se optar pela primeira alternativa, fazendo um governo técnico, ainda assim terá dificuldade para atingir os seus objetivos de ser diferente das gestões do PT. Mas se optar em ser marionete dos interesses dos dirigentes partidários pode ficar certo que, será o caminho do fracasso.