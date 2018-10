Gameleira: Socorro Neri escolhe Dr. Maldade para dar golpes de foice em comissionados

O senador Jorge Viana [PT] admitiu que ele e o seu partido foram punidos pelo eleitor e que respeita a decisão popular. Mas diz que ainda não é tempo de comentar a derrota, em virtude de o governo do seu irmão ainda não ter terminado e em função da eleição do segundo turno, no domingo. Nesta sexta feira, antes de participar do Bar do Vaz, o cidadão Jorge Viana quis mostrar a sua preocupação com o momento político do Brasil. Depois da entrevista, já fora do estúdio, ele lembrou o texto de Vera Lúcia – Estrela do Mar. E até se emocionou. Leia o conto e assista a entrevista.

ESTRELA DO MAR

Um homem andava pela praia bem cedinho.

Viu ao longe alguém que se abaixava

E pegava da areia alguma coisa e a jogava ao mar.

Chegou perto e viu que era um menino.

O homem não se conteve e logo perguntou:

-“O que faz pequenino?”

O menino outra vez se abaixou e pegou uma estrela

Pegou e lançou-a ao mar dizendo:

-“Estou salvando estrelinhas do mar,

Estou salvando estrelas.” 2x

O homem mais uma vez não se conteve e falou:

-“Que bobagem faz menino.

Com tantas estrelinhas do mar

No mundo morrendo agora

De que vale salvar estas poucas?”

O menino mais uma vez se abaixou e outra estrela

Pegou e lançou-a ao mar.

Olhou nos olhos do homem e disse:

-“Mas pra essa estrelinha eu fiz a diferença.

Estou salvando estrelinhas do mar,

Estou salvando estrelas.” 2x

No outro dia, estavam os dois ali,

Naquele lugar salvando mais estrelas do mar.

E com o tempo eram muitos ali naquele lugar

Salvando mais estrelas do mar.

Estou salvando estrelinhas do mar,

Estou salvando estrelas.” 2x

Vamos fazer no mundo a diferença

E salvar muitas estrelinhas do mar.

Vamos fazer a diferença no mundo

E deste mundo um lugar bem melhor.

Vamos fazer no mundo a diferença

E salvar muitas estrelinhas do mar.