Justiça Eleitoral do Acre expede portarias da “Lei Seca” no segundo turno das eleições 2018

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE atendendo a determinação judicial publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feria, 26, o edital de convocação (Nº 131/SGA/SESACRE) de candidatos aprovados em Concurso Público.

Os convocados são profissionais das diversas áreas da saúde, de nível médio e superior. Os aprovados tem o prazo de 90 dias para apresentação dos exames admissionais.

A posse está prevista, no edital, para ocorrer dia 23 de novembro de 2018, às 09h, na sede da Sesacre da capital ou do município ao qual o candidato foi selecionado.

CONFIRA O QUADRO COM A LISTA DOS CONVOCADOS: