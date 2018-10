Jéssica Sales assegura R$ 726 mil para UBS na Boca da Alemanha em Cruzeiro do Sul

O governador eleito Gladson Cameli disse no Gazeta Entrevista (TV Gazeta – Rede Record) desta quinta-feira, 25, que não vai interferir na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Na entrevista concedida ao jornalista Rogério Wenceslau, Cameli afirmou ainda que não pretende “fatiar” o Estado e acrescentou que não há nenhum nome oficialmente anunciado como secretário de seu governo.

Perguntado sobre o helicóptero de propriedade do Estado, apelidado de Estrelão por causa do desenho de uma estrela vermelha enorme em sua fuselagem, Cameli respondeu: “A estrela vai ficar do tamanho que é pra ficar. É um patrimônio público. Aquilo (estrela grande) é um desrespeito à democracia. A primeira manutenção, vou comunicar ao secretário de Segurança, vai tirar, vai mudar. Como é que eu vou permitir um negócio daquele? A estrela ser maior do que as cores nossa bandeira? O helicóptero é do PT, é?”.

Gladson disse que por respeito aos poderes conversou com os deputados de sua base para que “se resolvam” pela Presidência da Casa.

“Sobre a transição da Assembleia, o que foi que eu pedi para os nossos aliados? Que de resolvam. Eu defendo a democracia. Temos aí três meses para a eleição da Mesa. Tem tempo suficiente pra decidirem quem será o presidente. Não pergunte quem será o presidente. No meu partido tem três nomes, como no MDB tem três nomes. A oposição, que a partir de janeiro passa a ser situação, vai ter que entrar num acordo para evitar eu estar me expondo a essa situação. Eu quero respeitar os poderes.”

Alguns prováveis nomes do primeiro escalão de seu governo vieram à tona por meio da imprensa, porém Cameli ressalta que está conversando com aliados e seu vice Major Rocha para fazer os anúncios oficiais.

“Estou num processo de transição governamental, ouvindo todos os partidos. Não tem nomes ainda oficialmente decididos. Os nomes que irão sair eu vou anunciar juntamente com meu vice e os partidos que nos apoiam.”