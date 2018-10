Jenilson se reúne com servidores do Detran para tratar de Projeto de Lei

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) se reuniu na manhã desta quinta-feira (25) com integrantes do Sindicato dos Trabalhadores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). Eles vieram buscar apoio do parlamentar para aprovação de um projeto de lei que está em discussão na Casa Civil, que trata do aumento no tíquete alimentação dos servidores.

A presidente do sindicato, Francicléia Amorim, falou da importância do benefício para a categoria. “Desde já agradeço a disponibilidade do deputado Jenilson em nos receber hoje. Esse apoio é essencial para que possamos avançar nessa tratativa. Esperamos realmente que o Poder Executivo atenda nosso apelo, esse aumento é muito importante para nós”, disse.

Após ouvir atentamente os servidores, Jenilson Leite acatou a reivindicação. Ele se comprometeu em entrar em contato com a chefe da Casa Civil, Márcia Regina, para conversar sobre o assunto.

“Esse projeto já está sendo analisado pela Casa Civil e semana que vem será enviado a esta casa para a devida apreciação juntamente com as outras matérias de autoria do Poder Executivo. Até lá, vou ficar em contato com a equipe da Casa Civil para me certificar do andamento do PL. Vale ressaltar, que o tíquete alimentação dos servidores do Detran será pago com recursos do próprio órgão, um benefício importante para a categoria. Contem com o meu apoio”, disse.