Horóscopo do dia 26 de outubro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Hoje você vai querer discutir alguns assuntos importantes com seu parceiro, rever os objetivos de longo prazo do relacionamento. Você quer comprar uma casa, se casar ou ter filhos? Ou se essas coisas já tiverem sido cumpridas, qual é o próximo passo a cumprir como casal? A energia positiva está no seu relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Hoje haverá uma intensidade em suas palavras que será difícil de ignorar. Seus olhos penetrantes podem distinguir a verdade, e você não cederá até as outras pessoas lhe disserem o que pensam. Não perca a confiança em si mesmo apenas porque outra pessoa não pensa exatamente da mesma maneira que você. Existe uma força dentro de você que deveria ser honrada e admirada em vez de ser esmagada no ambiente de trabalho. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: A intimidade é um refúgio para mostrar-se sem inibições. A intensidade e cumplicidade são jogadas de tudo ou nada no casal. Os relacionamentos não são tão complicados quanto você pensa, deixe-se levar e dê uma chance ao amor sem limites. Dinheiro & Trabalho: Não confunda estabilidade com imobilidade. Se mantenha sempre em

constante aprendizado. Seu chefe só pensa em coisas positivas sobre você, não estraga a boa reputação que você criou com atos inconscientes. Se você tinha um negócio em mente, este resto de mês é o certo para realizá-lo. A sorte estará do seu lado. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor as constantes discussões podem levar vocês a um ponto sem retorno. Você se recusa a aceitar o que é inevitável em seu relacionamento. Persistir em erro só trará mais solidão à sua vida. Use a razão que o coração logo arranja um outro amor. Dinheiro & Trabalho: Deixe seu sócio cuidar de acordos comerciais e negociar exclusivamente com a parte financeira. Você se preocupe naquilo que sabe fazer. A sorte está do seu lado. Bons tempos estão chegando. Felicidade e harmonia vieram para ficar em sua empresa. Tudo vai acabar sendo ainda melhor do que você sempre desejou. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Desilusões contínuas fazem acreditar que o relacionamento não tem futuro, mas não é verdade. É necessário focar no bem que vocês têm – o que existe – e lutar para fortalecê-lo. O diálogo, a transparência e se relacionar abertamente contribui para fortalecer os laços. Dinheiro & Trabalho: Você terá seu momento de dar um cala a boca naqueles que duvidaram da sua capacidade, mas ainda não é o momento. Intuição e determinação serão seus pontos fortes para alcançar o sucesso profissional. Comece a se livrar de certos laços que limitam seu crescimento e minam a sua confiança. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje com aquela pessoa há grandes possibilidades de você misturar sentimentos de amizade com amor, o que nesse caso está certo porque chegou a hora de virar a página. Amor bate à porta quando você e ela menos esperavam. Dinheiro & Trabalho: O ambiente de trabalho não estará tão agradável quanto você deseja. Evite misturar-se com pessoas que querem atingir você com mentiras e fofocas. Essa injeção de dinheiro que você esperava vai ficar para a próxima semana. Se segure um pouco mais. Você deve ser mais previdente para a próxima vez, e assim você não se veria na situação em que está agora. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com a chegada do bom tempo, você se sente mais receptivo. É hora de deixar-se levar pelo amor e abrir as portas do seu coração. Se você acha que não há romantismo suficiente, procure novas ideias sobre como preencher seu relacionamento com paixão. Dinheiro & Trabalho: Será um ótimo momento para investir em um projeto. Tente fazer as contas e verifique a confiabilidade da proposta que você recebeu há alguns dias. Momento para equilibrar suas receitas e despesas. Pare de gastar com um cartão de crédito, porque no final do mês você não poderá pagar o total. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Invista tempo e atenção naquela pessoa que você ama de verdade. Seu coração está dividido em dois. Você gosta de uma pessoa e não tira da sua cabeça outra, mas você não pode continuar assim. Você deve se decidir pelo bem de todos. Dinheiro & Trabalho: É possível que um talento criativo que você tem, mas que não explora da maneira correta se torne uma renda lucrativa. Inicialmente, os custos podem ser maiores que o rendimento. Você está prestes a receber uma pequena quantia de dinheiro que você não esperava e que o ajudará a minimizar alguma dificuldade econômica. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Saiba que hoje você passará por um dia cheio de paixão como há algum tempo não o sentia. Aproxime-se daquele que ama e dê todo o seu tempo para compartilhar um momento muito agradável. Relaxe um pouco e se solte para o amor. Dinheiro & Trabalho: Sua impulsividade pode enganar você. Se você não tem certeza do passo certo para dar faça uma consulta com um especialista. São várias opções, mas você precisa escolher a mais adequada nesse momento. Se você está desempregado, não desista e continue lutando, no final você alcançará o objetivo desejado. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você terá um dia feliz, contanto que compartilhe suas alegrias com alguém. Se você foi magoado, aceite o pedido de desculpas e não o condene. Uma decepção amorosa? Não se preocupe, logo você voltará a se encantar com outra pessoa. Coloque seus olhos no presente e esqueça o passado. Dinheiro & Trabalho: Se você quiser mudar algum aspecto de sua vida profissional, terá muitas facilidades. Oportunidade de alcançar a tecnologia via cursos de especialização dentro da sua própria empresa. Você terá uma renda extraordinária que será útil para aquela compra que você deseja fazer há algum tempo. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não hesite em escapar alguns dias com a pessoa que você ama, será essencial para suavizar as arestas que hoje os separam. Tudo está indo de acordo com o plano e é hora de dar um passo adiante. A coexistência pode ser difícil, mas com amor e esforço tudo vai ficar bem entre vocês dois. Dinheiro & Trabalho: Se alguém tentar prejudicá-lo no trabalho, isso não fará com que você se distraia e perca seu foco. Enfrente a situação, como é de seu estilo. Você ainda não está tendo números vermelhos na conta, mas tente impedir compras desnecessárias e pense um pouco mais sobre o futuro para seu próprio bem. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desse um tempo e pense sobre o que você quer. Talvez você salve o relacionamento e possa renovar o compromisso. Embora você não tenha sido difícil encontrar alguém, não se desespere, se optar por terminar. Logo aparecerá uma pessoa que mude sua situação. Dinheiro & Trabalho: De cada dez projetos, apenas três serão lucrativos. Não desperdice sua energia em todos eles, concentre-se nos que tenham mais possibilidades de dar certo. Faça uma boa avaliação. Você pode pedir esse empréstimo, mas lembre-se de que sempre vai custar mais quando você o devolver. Nada que uma boa disciplina financeira resolva. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você conhecerá alguém com muita personalidade que lhe ensinará a apaziguar seu ciúme e essa necessidade de controle. Evite discussões desnecessárias. Às vezes parece que você gosta de discutir por pequenos detalhes e seu parceiro está começando a se sentir desconfortável nessas situações. Tome cuidado. Dinheiro & Trabalho: Alguns colegas de trabalho geram um clima denso e turvo, no qual eles tentam deixar você fora de projetos interessantes. Não aja com ingenuidade. Suas emoções não devem afetar seu trabalho porque isso pode prejudicá-lo. Embora você não seja um orador profissional, você tem bastante carisma para convencer a todos e se impor. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para eliminar a negatividade no trabalho

Todos nós já experimentamos a negatividade em nossas vidas em um momento ou outro. Pode ter sido através de um membro da família, uma amizade ou de um colega de trabalho, que sempre consegue nos fazer sentir deprimidos, mesmo que estivéssemos de ótimo humor antes de encontrá-lo. Tanto é assim, que somente a simples ideia de encontrar esse tipo de colega no ambiente de trabalho no dia seguinte já nos deixa com uma sensação de desgosto e às vezes de raiva. A negatividade é um grande buraco negro que absorve a energia de tudo e de todos ao seu redor. É por isso que você se sente exausto depois de passar um tempo com alguém que está em um estado assim. Ser negativo não é a condição natural de uma pessoa, que precisa de muito mais energia para poder viver dessa maneira, o que aos poucos a deteriora emocionalmente, e como ela não pode manter os níveis de energia necessários, a negatividade sobreviverá atraindo outras pessoas e drenando a energia delas, para se recarregar.

