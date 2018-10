Demissões feitas por Ilderley em Cruzeiro geram polêmica

A onda de demissões da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, determinadas pelo prefeito Ilderley Cordeiro (MDB), vem sendo motivo de várias manifestações negativas na cidade. As demissões que envolvem funcionários de vários setores têm causado indignação nos moradores.

A população, revoltada com as decisões do prefeito, se reuniu em grupos e resolveu ir para a Câmara de Vereadores, justamente para protestar contra a=os desligamentos no setor de Saúde, onde até médico foram demitidos, um deles, o único ginecologista da cidade. As informações são do site Juruá Online.

Antes disso, idosos que frequentam o Centro do Idoso também compareceram à Câmara para contestar a demissão da coordenadora do centro. Na câmara, os vereadores receberam os moradores conversaram com eles sobre as medidas que podem ser tomadas no âmbito do Poder Legislativo.

Segundo o prefeito Ilderley Cordeiro, as demissões estão ocorrendo devido ao município estar com o gasto alheio à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo necessário reduzir os gastos para continuar a receber recursos da União, principalmente os do Ministério da Defesa.

“Já fui notificado pelo Tribunal de Contas e agora recebemos uma orientação da Associação dos Municípios do Acre. É uma medida dura, mas necessária. Gostaríamos de não ter de fazer isso, mas é preciso. Estamos desligando cerca de 200 funcionários, e agora vamos começar a baixar salários”, explica o prefeito.

O prefeito também afasta da ação as denúncias de que estaria perseguindo profissionais por questões políticas. “Aqueles que falam que é perseguição política estão errados. Eu não estou perseguindo ninguém. Preciso colocar as contas da prefeitura alinhadas com a legislação e estamos fazendo isso”, completa o prefeito.

