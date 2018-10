Cunhado não é parente, mas pode virar presidente da Aleac

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

O deputado Nicolau Júnior (Progressistas) estaria disposta a abandonar a bancada dos mudinhos em definitivo. Depois que ampliou sua votação na reeleição para o segundo mandato, o cunhado do governador eleito Gladson Cameli (Progressistas), se articula nos bastidores para conseguir apoio dos colegas para chegar à presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Nicolau afirma que tem conversado muito com os colegas tanto de oposição quanto de situação e pretende fazer uma gestão moderna, enxuta, independente e que possa ajudar o governo do Acre a realizar projetos que mudem a realidade de todo o Estado e promova a mudança prometida durante a campanha.

A perspectiva de ocupar o mais alto posto do Poder Legislativo também despertou o orador que esteve contido nos últimos quatro anos. Nicolau destaca que deseja fazer uma administração de consenso e valorização dos parlamentares, caso ele chegue ao cargo de presidente da Aleac. Caso o critério confiança seja levado em conta por Gladson Cameli, o lobby do Poder Executivo terá Nicolau Júnior como alvo. Dizem que cunhado não é parente, mas nesse caso faz uma diferença enorme. “Tenho recebido apoio dos colegas que conseguiram se reeleger. O Jenilson manifestou interesse em se candidatar, mas acredito que vamos fazer uma chapa com a participação de todos os blocos”, destaca Nicolau.

Apoio das maiores bancadas

Nicolau acredita que consegue o apoio das maiores bancadas compostas por Progressistas, MDB e o PSDB do vice-governador Major Rocha. “Abri o diálogo com o Mazinho Serafim, que não fez objeção ao meu nome como presidente. Ainda não conversei com o Vagner Sales e com a deputada Antonia Sales, mas fizemos uma campanha limpa em Cruzeiro do Sul e nos municípios do Juruá, acho que podemos fechar uma aliança. O deputados do PSDB estarão na nossa composição, eu tenho certeza. Sem contar que o objetivo de todos é trabalhar para o bem do Estado, compromisso que é de todos os parlamentares que se elegeram pela situação e oposição”, diz o cunhado do governador.

Um fim de semana agitado



O final de semana da votação do segundo turno das eleições presidenciais será agitado em Cruzeiro do Sul. As principais lideranças políticas de oposição e futura situação devem continuar os debates sobre a escolha de nomes para o secretariado de Gladson Cameli, além de debaterem a composição da Mesa Diretora da Aleac para a próxima legislatura. O MDB em peso foi mobilizado para as reuniões que devem acontecer para evitar confrontos dentro do grupo de partidos aliados a Cameli. Os emedebista dizem que teriam uma carta na manga que poderá fazer toda diferença na escolha dos dirigentes da Assembleia Legislativa. Resta saber se os progressistas concordarão.



FRASE – “Se está preso é porque cometeu um crime, então, tem que pagar para estar lá. Não é o estado que tem que pagar. Vamos tentar uma política que tudo que o Estado vá construir pegar esses presidiários para trabalharem para que possam ganhar o dinheiro para a família. É uma forma de fazer ele entrar na sociedade”, do governador eleito Gladson Cameli, sobre um possível projeto para que o reeducandos paguem pelo período em que permanecerem encarcerados.

Roxim virou atleta



À espera de uma definição para saber qual cargo ocupará na administração do governador eleito Gladson Cameli, Roxim começou a ocupar espaços que antes eram exclusivos dos atletas do primeiro escalão do governo petista. Da mesma forma que Dudé, Léo Rosas e parte do staff dos gestores do PT, Roxim começou a correr todos os dias no Parque do Tucumã. Em um bate-papo com o novo atleta, ele disse que está acontecendo uma verdadeira briga de foice no escuro por cargos. Roxim disse que a expectativa é que tenha pelo menos a oportunidade de abrir e fechar a porta do carro do governador. “Acho que consigo, ne?” É esperar que o dono da caneta valorize seu fiel escudeiro na época das nomeações.