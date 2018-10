Chuva alaga dezenas de ruas e invade residências em Rio Branco

A chuva que atingiu Rio Branco na tarde desta sexta-feira, 26, alagou e bloqueou ruas e invadiu residências em regiões nobres e periféricas.

O major Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que até as 15h40 a instituição havia recebido cinco chamadas relacionadas a alagamentos. Há registros de ocorrências no bairro Nova Estação e no Bosque nas proximidades da agência da Caixa.

Um vídeo também mostra a rua Sergipe ao lado Terminal Urbano da capital alagada. Uma moto aparece totalmente debaixo d’água no momento da chuva no meio da via.

O repórter João Renato Jácome mostrou durante transmissão ao vivo na página do ac24horas o problema crônico de alagamento da avenida Getúlio Vargas no trecho em que está localizado o restaurante Deck. A via ficou completamente bloqueada.

Há registro de alagamentos também nas ruas Castro Alves e Hugo Carneiro. Conforme o registro em vídeo, as águas da chuva invadiram residências nesses locais.