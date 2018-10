Horóscopo do dia 25 de outubro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você anseia por um relacionamento estável e feliz com seu parceiro. Reconheça que você não faz o suficiente para que isso aconteça e comece a trabalhar desde agora. A perseverança será seu melhor aliado no amor. Só com paciência você poderá conquistar aquela pessoa que lhe interessa. Dinheiro & Trabalho: No trabalho astúcia e prudência são necessárias. Afaste-se de uma pessoa conflitante que só buscar apontar as falhas dos outros, por isso tenha muito cuidado com ela, se relaciona apenas profissionalmente. Não continue perdendo dinheiro por causa de teimosia e atitudes erradas. Invista no que é certo.

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Sua vida amorosa vai virar inesperadamente. Embora nem sempre seja aconselhável, no seu caso, o passado pode ter a resposta. Se você quer ficar junto, você terá que se esforçar para encontrar pontos comuns de verdadeira compatibilidade amorosa. Dinheiro & Trabalho: Você pode ir ainda mais longe no trabalho. O horizonte está mais claro agora, o sucesso é certo, o triunfo é uma questão de tempo. Você vai se esforçar mais do que qualquer um para alcançar seus objetivos profissionais. A precisão alcançada no processo, permitirá que você gere comentários de opinião tão favoráveis ​​quanto inesperados.

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É hora de voltar para quem você ama. Há reconciliações e encontros felizes, situações que exigem sua presença e que se tornarão um início da união sentimental. Os tempos de dúvidas, tristezas e separações serão superados com alegria. Dinheiro & Trabalho: Exigir-se ao máximo deve ser o seu estado natural na profissão. A criatividade fluirá, mas você terá que separar mais e melhores ideias, cada vez mais ousadas. Você está muito isolado no trabalho. Você precisa de uma melhor comunicação com os outros, você pode precisar deles em algum momento, afinal formam uma equipe.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai custar-lhes um pouco a adaptação como um casal, a tarefa será difícil, mas valerá a pena, muitas coisas ficarão claras após esse processo todo, e o amor, acabará ganhando. Dinheiro & Trabalho: Certas observações serão, na verdade, severas críticas às suas ações profissionais, mas você terá que assimilar para corrigir. No final, será uma lição bem aprendida. Da mesma maneira, no local de trabalho, você receberá uma oferta que deverá analisar cuidadosamente. Se você antecipar e controlar os riscos, novas e interessantes possibilidades aparecerão.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A inveja e a desconfiança excessivas não fazem nada além de destruir o que resta do seu relacionamento amoroso. Os sentimentos só podem florescer sob um ambiente de confiança e paz. Se você está solteira e não encontra o que está procurando, é porque você não olha onde deveria, onde seu amor espera por você. Dinheiro & Trabalho: Não se distraia com detalhes sem importância na profissão. Você desenhou um plano claro e detalhado que lhe permitirá alcançar seus objetivos, é a única coisa que conta. Situações inesperadas, surpresas desagradáveis podem surgir ​​no trabalho e você terá que estabelecer um curso de ação bem definido.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, nunca segure quem quer ir embora. Se o preço a pagar é a solidão, lembre-se que respeito e sua dignidade devem ser sempre as primeiras coisas a serem preservadas num relacionamento amoroso. Dinheiro & Trabalho: Você tomará decisões importantes no campo profissional. Sua sólida experiência e prestígio serão enriquecidos e seu valor será demonstrado, o que trará recompensas financeiras. Apenas não exagere nas suas responsabilidades e deixe claro até onde você vai com suas obrigações.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu relacionamento amoroso está entrando em uma situação sem retorno. Se você quiser resgatar o vínculo que o liga, não deixe que certas frases inoportunas ditas irresponsavelmente alterem a tranquilidade de ambos. Controle-se. Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado com uma ordem mal compreendida no trabalho. Aventurar-se a iniciar atividades sem ter clareza sobre o alcance delas, seria um grande risco. Se você está desempregado, finalmente, você terá o emprego que procura, porque agora está com uma enorme força de vontade e uma dose extra de otimismo que servirão para neutralizar as influências pessimistas que muitas vezes o assediam.

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Reconectar-se emocionalmente com o seu parceiro é imperativo. Uma viagem poderia reviver as emoções e sentimentos que uma vez os uniu, concedam-se outra oportunidade, não deixam o dia-a-dia e a preguiça vencer a batalha. Dinheiro & Trabalho: Você tomará decisões inteligentes no nível profissional. Certas negociações permitirão que você alcance acordos importantes, o crescimento é possível, o sucesso será uma consequência natural das suas capacidades de enxergar a empresa como um todo e não apenas o seu setor de trabalho.

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você deve ter muito cuidado para não cometer uma indiscrição que coloque em risco a tranquilidade da sua vida amorosa. Se você descobrir algo que não sabia, esse não é o melhor momento para discuti-lo. Nada que um bom diálogo e sinceridade para esclarecer tudo.Dinheiro & Trabalho: Aproveite o tempo livre para avaliar novos desafios na profissão. Há muito a fazer e melhorar, não pare de sonhar ou crescer, mas concentre sua energia nas prioridades e questões importantes do seu trabalho. Não demore em conversas infrutíferas com colegas, porque você pode se atrasar e não aproveitar ao máximo seu tempo.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: O caminho está preparado, tudo sairá melhor do que o esperado no amor. Apenas deixe-se levar, as coisas vão se dar muito bem para ambos a ponto de chegar à conclusão de que é já é tempo de morar juntos. Dinheiro & Trabalho: Aceite suas limitações profissionais e corrija-as o quanto antes. Não fique apenas contemplando o triunfo dos outros, parte do sucesso também pode ser seu. Você começou um novo trabalho e ainda não conhece bem seus mecanismos. Não se preocupe porque em poucos dias você os terá completamente dominados. Você pode!

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Somente uma profunda renovação interna e externa trará amor à sua vida. Permanecer estático, sem grandes mudanças, só fará a felicidade esquecer que você existe. Dinheiro & Trabalho: Não desanime por um contratempo no seu trabalho. Aconteça o que acontecer, se você levar isso de maneira esportiva, terá adquirido experiência e conhecimento para realizar as tarefas designadas. Você é visto como um trabalhador confiável.

fazendo a coisa certa para tornar essa imagem mais forte.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Viva o amor como se fosse todo dia o último. Aprecie a presença do outro, porque a felicidade é construída dia a dia, minuto a minuto, ter um parceiro é um milagre da vida. Dinheiro & Trabalho: Você conseguiu impactar pessoas importantes para o seu futuro profissional. Mantenha sua boa imagem com resultados convincentes, o futuro vai abrir muitas portas. Seu trabalho está indo bem, então não desanime, vá em frente com seus planos e, acima de tudo, continue com o bom ritmo de trabalho que você carrega agora. Sua perseverança e dedicação lhe permitirão conquistar em breve a posição a qual você aspira.

Simpatia do dia | Simpatia para a proteção do recém-nascido

Se tem alguém que está exposto aos olhares e reações de todo mundo é o recém-nascido, e por ser assim tão pequeno e indefeso fica também suscetível às energias de outras pessoas, que podem ser boas ou ruins, dependendo de como elas estejam se sentindo no momento do contato. Isto não quer dizer que a pessoa seja ruim, mas a sua vibração no momento não está numa frequência de paz e tranquilidade, e isso, o bebê o recebe abertamente. O recém-nascido é muito sensível a essas energias negativas e pode ser afetado por elas; como ele não pode manifestar-se com palavras, o faz com gestos bruscos como sempre assustado, inquieto e chorando. E quando ele absorve esse tipo de energia ruim, o melhor é protegê-lo e para isso está essa simpatia, a da proteção do recém-nascido. Saiba como fazer a Simpatia