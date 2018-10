Foice de Sebastião degola petista jurássico

Depois de ser fragorosamente derrotado na última eleição, perdendo o governo, o único senador, ficado sem um deputado federal e reduzido a dois deputados estaduais, o PT entrou num processo de canibalismo interno. Passou haver uma demissão em massa de cargos comissionados. Mas nenhuma das demissões embute tanto simbolismo do desmoronamento do PT e o pouco caso com a velha guarda do partido, com os petistas dos tempos difíceis de vender camiseta na praça na busca de fundos para as campanhas, do que aconteceu com o diretor da Junta Comercial, João Batista de Queiroz, o Badate, que soube da sua exoneração pelo governador por terceiros. Badate contou ontem que, tinha voltado das férias e se dirigiu ao seu gabinete para retomar as suas funções, quando foi abordado por uma servidora, que lhe perguntou se não tinha lido o Diário Oficial. Disse que não e foi ler. Para sua surpresa a sua cabeça tinha sido cortada pelo governador, que não teve a cortesia de lhe avisar do corte, para não sofrer a humilhação que sofreu. Badate (foto), um petista histórico, está um poço de mágoas, não com a demissão, mas pela cena humilhante de saber por um servidor que foi demitido. Tudo indica que, a atual gestão, na política, continua um elefante numa casa de louças. Além perder a eleição, o partido entra agora num processo de autofagia e desgaste.

BOLSONARO MATOU PLÁCIDO DE CASTRO

Até uma briga generalizada em uma boate da capital está sendo debitada ao presidenciável Jair Bolsonaro. Até domingo vão lhe acusar de ter matado o Plácido de Castro. Não duvidem!

DEVAGAR COM O ANDOR, ANTONIO!

Eufórico, o deputado Antonio Pedro (DEM) anunciou ontem num entusiasmado discurso na ALEAC que, a construção da ponte que liga o centro de Xapuri ao bairro Sibéria será construída no governo Gladson Cameli. Devagar com o andor, Antonio! O cobertor será muito curto.

PELO MENOS AO SEGUNDO TURNO

Na avaliação de deputados da FPA, se tivesse havido uma coordenação de campanha que contemplasse os aliados, que a indicação do candidato a vice-governador tivesse saído de uma ampla discussão, que as vagas nas chapas do Senado tivessem passado por um processo de debates, não ficasse tudo centralizado no PT, o Marcus Alexandre estaria no segundo turno.

DEFINIÇÃO DO CARIOCA

Ouvi de um deputado da FPA ontem, que a articulação política do governo atual, jamais poderia ter ficado nas mãos do secretário Nepomuceno Carioca. E justificou: “não é que seja incompetente, mas que todas as suas articulações foram sempre para favorecer os petistas”.

SAÚDE FISCAL NA UTI

A serem reais as queixas dos empresários de serviços terceirizados de que por conta do atraso do pagamento no contrato com o governo, mais de 2 mil servidores deverão demitidos, retrata a saúde fiscal do Estado. Na UTI. A dívida do governo estadual chegaria a 10milhões de reais.

BILHÃO DESMISTIFICADO

A notícia de que estaria sendo deixado 1,3 Bilhão em caixa para o futuro governador usar em investimentos já foi desmistificada. Trata-se de empréstimos e para cuja liberação se exige uma contrapartida alta é que não existe nos cofres do tesouro estadual. Essa é a verdade.

CAIU NA REAL

Até que enfim, o governador eleito Gladson Cameli caiu na real sobre uma fictícia relação amistosa dos petistas com a sua administração, ao declarar que: “o PT quer ver a minha caveira”. Seria uma ingenuidade se crer, em relações de paz com o atual governador.

GRUPO DA REAÇÃO

O grupo da reação ao governo da oposição a partir de janeiro estava reunido ontem, num almoço na Churrascaria do Oscar: André Kamai, Carioca, Cesário Braga, Ermício Sena e vereador Rodrigo Forneck. Repito: o PT não é a última Coca-Cola na gestão, mas é na oposição.

NÃO SERIA NOVIDADE

Não se trataria de nenhuma novidade se o senador eleito Márcio Bittar (MDB) vier a ser convidado para se filiar ao PSL e integrar a base de apoio ao futuro presidente. Juridicamente não haveria problema algum ao Bittar, se por acaso aceitasse um convite neste sentido.

NOME DO PT

O principal nome da oposição na próxima legislatura deverá ser o deputado Daniel Zen (PT). Muito bom orador, e dará muito trabalho à base do governo na Assembléia Legislativa.

ESTRATÉGIA DE AMADOR

A conclusão a que se tem para chegar a que os dirigentes do PT achavam que podiam ganhar a eleição por cima da pausada, foi o caso da chapa para Câmara Federal. Não buscaram candidaturas intermediárias, saíram com uma chapa nanica e não elegeram ninguém.

VINGANÇA NAS URNAS

O PCdo B foi preterido em várias composições majoritárias com o PT. Mas na eleição que passou deu o troco, com um verdadeiro conto do paco nos petistas, que abriram suas chapas de Federal e estadual para alianças. Resultado: o PT perdeu todos os federais e dois estaduais.

FIM DE FARRA

Pelo que o futuro governador Gladson Cameli tem dito, na sua gestão vai acabar esta história de marido de deputada, de mulher de deputado, de filha e filho de deputado, de estarem aboletados em cargos de confiança recebendo sem trabalhar. Será um ato de moralização.

PODEM COMEMORAR

Os deputados que foram eleitos em coligações proporcionais com votações ridículas, em detrimento de quem teve maior votação, comemore por conta, porque foi a última eleição da pouca vergonha. Já a partir da eleição de vereador de 2020 é cada partido com sua chapa.

NÃO É SO O CASO DO NIL

Não é só o caso do ex-candidato a deputado Nil Figueiredo (PT), que foi flagrado comprando votos, se encontra preso, que vai se complicar com a justiça. Existem outros processos no TRE.

MUITAS BOCAS E POUCO PIRÃO

O que vai ter de figuras que acham que pegarão cargos de confiança e que já estão se escalando e ficarão decepcionados, não serão poucas. Com a reforma administrativa ficará pouco pirão para muitas bocas gulosas. Ou enxuga a máquina ou fracassa na sua gestão.

SERÁ INTERESSANTE

Como a roda política girou será interessante ver deputados duros na oposição, como Géhlen Diniz (PROGRESSISTA), Luiz Gonzaga (PSDB), o vereador Roberto Duarte (MDB) – eleito deputado – fazendo a defesa do governo Gladson Cameli. Ser vidraça e muito diferente.

QUEM TEM CAPITAL

As principais lideranças do PT foram massacradas nas urnas, na última eleição, no Acre. A única liderança que restou incólume e com capital para buscar novos rumos políticos para o que sobrar da FPA, é a prefeita Socorro Neri. Está com moral na população por não transformar a PMRB em cabide de emprego e fazer obras com qualidade. Não vejo outra.

DAR SEU PERFIL

Se colocar uma porteira na PMRB para barrar pedidos de empregos que receberá a partir de janeiro de ocupantes de cargos de confiança deste governo, que termina em dezembro, continuar na mesma toada de obras e montar uma equipe ao seu perfil, é um nome para 2020.

COMPROVADO NAS URNAS

Ficou comprovado na última campanha que, entupir uma administração de afilhados de políticos não é a receita para ganhar a eleição. Por isso a prefeita Socorro Neri está no caminho certo em deixar a prefeitura enxuta e apenas com os que realmente prestam serviço.

OU NÃO PAGA O 13°

Ou o governador promove uma demissão em massa dos cargos comissionados ou não pagará dezembro e o décimo terceiro salários dos servidores do quadro. Sem outra explicação.

LISTA DA DEGOLA

Todos os secretários receberam determinação do governador de cortar todas as gratificações.

VOZ DO POVO

O resultado que sair da eleição de domingo é a voz do povo. Quem não for eleito procure culpados nos seus partidos, nas suas lideranças, nos atos praticados por elas e que levaram o perdedor e a sigla ao descrédito popular. A população recebe apenas o reflexo destes atos.

RECLAMAR DELE MESMO

O desastre do PT nas urnas deve ser debitado aos que comandaram o partido até aqui. Se o Jair Bolsonaro (PSL) ganhar a eleição, como as pesquisas indicam, será porque o eleitor projeta no seu discurso alguém que pode se o desaguadouro da sua insatisfação e a solução dos seus problemas.

CANSOU DO PT

A onda de insatisfação que varreu o PT nesta eleição é a mesma que varreu os partidos tradicionais quando o Lula foi eleito, e hoje está dizendo que quer mudar, porque o eleitor ficou decepcionado com que foi registrado na Operação Lava Jato no governo Lula.

QUE OPÇÃO RESTA AO ILDERLEI?

Há uma determinação legal de que, o gestor que não tiver com a folha de pagamento no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal não poderá receber recursos de emendas parlamentares. Como fazer investimentos se não demitir funcionários? É o caso do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Coreiro, e de outros prefeitos. Não se trata de perseguição. E tem mais, se não se adequar à LRF, pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. Lei tem de se cumprir. Ou alguém acha que, por acaso, o prefeito Ilderlei e os outros estão demitindo por satisfação? Vamos deixar a politicagem de lado colocar estas demissões no seu contexto jurídico.