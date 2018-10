Horóscopo do dia 24 de outubro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Hoje é um dia para buscar dentro da alma através de profunda reflexão o que você quer da sua vida sentimental. Aproveite a oportunidade de ter uma conversa real com alguém novo no seu círculo de conhecidos. Ao descobrirem como são diferentes, descobrem também que têm mais em comum do que imaginavam. Amor à vista. Dinheiro & Trabalho: É hora de uma ideia ser substituída por outra. Talvez seu trabalho ainda esteja fundamentado numa rotina ultrapassada. Livre-se desta ideia e procure algo novo. Peça a alguém a sua opinião sobre o assunto. Uma perspectiva renovada te fará muito bem. Não tenha medo de procurar ajuda e retomar seu sucesso profissional. Você é capaz! Saúde & Bem-estar: Saiba que você precisará fazer uma desintoxicação. Use ervas medicinais, pois ajudará a eliminar toxinas acumuladas em seu corpo. E não esqueça da dupla amiga, dieta acompanhada de exercícios diários. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Hoje é um bom dia para consolidar seu relacionamento Se você não agir agora, tudo ficará enfraquecido e os sonhos para o futuro podem ficar apenas nisso, em sonhos. Se isso é verdade, então esta noite é a noite. Siga seu coração onde quer que ele o leve, porque você sabe que seu coração está certo com relação àquela pessoa. Dinheiro & Trabalho: Na perspectiva de arranjar emprego, se permanecer nessa atitude, você continuará em um beco sem saída. Quanto mais você ficar arranjando desculpas e atividades que não levam a nada, pior você se sentirá. Desista de achar que o mundo gira em torno de você. Faça o mundo acontecer e assim sua hora de obter um emprego logo vai chegar. Saúde & Bem-estar: Se você se sentir arrasado pelo fardo das responsabilidades, saiba que dizer não e brigar por seus interesses será um método terapêutico positivo para canalizar suas emoções negativas. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje é um dia que vai perceber que você e seu parceiro não são as mesmas pessoas que eram. Ambos mudaram. Esse relacionamento provavelmente te assusta um pouco e é intrigante. Quão excitante é se apaixonar por uma nova versão daquela pessoa que você amou uma vez? Muito, porque vale a pena. Vocês mudaram, mas o amor e o respeito prevaleceram. Dinheiro & Trabalho: Alguém com uma forte vontade de ser chefe está tentando assumir o controle e sempre tentando ter a última palavra em tudo que se faz no ambiente de trabalho, mas o que é bom para essa pessoa não é necessariamente bom para você. Não deixe suas poderosas garras dominá-lo. Faça as coisas do seu jeito e com a certeza de sua capacidade. Saúde & Bem-estar: Se discipline e controle melhor sua dieta, isso beneficiará sua saúde e sua imagem. Como o calor está se aproximando, seria ótimo praticar esportes aquáticos. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje é um bom dia para definir claramente os limites de um relacionamento romântico. Não importa quão bem duas pessoas se deem bem, sempre haverá algumas diferenças que podem causar atritos. Seja aberto com ela e estabeleçam as bases do amor de vocês. Dinheiro & Trabalho: No trabalho hoje você descobrirá que uma atitude positiva de sua parte serve para mudar uma atitude ruim por parte de outras pessoas. Em suma, as pequenas mudanças que você faz dentro de você no final ajudam todas as pessoas ao seu redor. Seus superiores enxergam isso e o cargo de líder de setor está mais próximo de você. Saúde & Bem-estar: Quando você chegar em sua casa, tente ignorar os problemas diários que passou durante o dia. Tente aproveitar o afeto caloroso da família, tome um bom banho e relaxe fazendo algo que goste. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje é um ótimo dia para realmente mostrar para aquela pessoa especial do que você é capaz, especialmente com seu senso de humor. Se já existe alguém que chamou sua atenção, o riso pode fazer se apaixonar por você. O riso pode diminuir as inibições e aumentar a confiança ao mesmo tempo. Dinheiro & Trabalho: Uma mudança é imposta à sua estratégia de trabalho. Muitas responsabilidades cercam você e seu segredo é colocar as coisas em seu lugar e não apenas agir por impulso. Tente chegar um pouco mais cedo ao seu trabalho porque vai ser um dia movimentado e se você for organizado, não ficará sobrecarregado e terá o controle do tempo em suas mãos. Saúde & Bem-estar: Uma situação inesperada permitirá que você se afaste de tarefas que o destroem mentalmente. Sua mente precisa descansar, tire o final de tarde para sair mais cedo e caminhar descalço pela grama. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje não é hora de sentar e esperar que algo aconteça. Pare de dar desculpas para ele ou ela e exija a verdade! Embora dói, a verdade será muito melhor para os dois. Você não pode curar esse amor apenas olhando para a ferida, saia disso e vá em busca de outro amor. Dinheiro & Trabalho: Nas atividades de trabalho seu raciocínio é claro e tem bases sólidas. Você aprenderá detalhes importantes que ajudarão você a criar o plano mestre. Encomende as peças principais primeiro e depois deixe os detalhes preencherem os espaços vazios. Pouco a pouco tudo encontra o seu lugar. Saúde & Bem-estar: Prepare-se emocionalmente, pois você estará muito suscetível a situações que surjam. Tente não ficar vulnerável e lute para ser capaz de superá-los. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O que parecia menos provável torna-se um fato e confronta você novamente com um amor do passado. Você está prestes a formalizar um relacionamento com alguém que realmente vale a pena e que você deixou escapar uma vez. Dinheiro & Trabalho: Se uma das informações no relatório preparado por você estiver errada, as pessoas não terão muitas razões para acreditar no que você diz. Certifique-se de estar com todas os dados conferidos e certos para evitar julgamentos de pessoas que somente querem ver o outro se dar mal. Uma questão de tempo e paciência, apenas. Saúde & Bem-estar: Ultimamente seu mau humor faz com que pessoas próximas se afastem e não compartilhem mais suas experiências e emoções com você. Preste atenção ou em breve você estará sozinho. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: As situações emocionais que lhe causaram conflitos no passado foram deixadas para trás e agora, com este novo ciclo à sua frente, você pode resolver muitos problemas emocionais e avançar em sua vida amorosa. Hora de ser um pouco mais tolerante e menos exigente na busca por um parceiro. Dinheiro & Trabalho: Há colegas de trabalho muito complicados ao seu redor, confusos e nervosos. Não se deixe guiar por rumores se eles vierem até você com comentários sobre problemas no trabalho ou algo similar. São pessoas que junto com não fazer o que deveriam, ainda buscam meios para desestabilizar os colegas e o ambiente corporativo. Fuja deles! Saúde & Bem-estar: Tente alimentar a sua serenidade diariamente com atividades que o relaxam. Procure participar de um grupo de ajuda humanitária, isso vai trazer paz para sua alma e vai fazer você crescer em todo sentido. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Hoje promete momentos de inspiração e animação com seu parceiro. Você está pronto para ser levado pela emoção? Hoje é o dia para isso, e tudo aponta para uma noite de extrema paixão se a conexão for dada. Aproveite o calor do momento! Dinheiro & Trabalho: Você tem a capacidade de liderar de uma maneira prática e eficaz. Você pode unir as tropas e facilmente cumprir sua missão. Se você ganhar o favor das pessoas, não deixe tudo terminar aí. Depois de conseguir apoio, proponha um objetivo comum ou apresente um projeto. Os resultados serão incríveis. Saúde & Bem-estar: O esporte irá ajudá-lo com suas preocupações. Corra, pule ou dance. O exercício faz você esquecer. Será muito positivo, já que você vai poder experimentar momentos gratificantes. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém especial pode chamar sua atenção hoje, embora essa pessoa possa permanecer um mistério por enquanto. Permita que esse mistério se revele, sem interferência, já que o processo é mais importante que o resultado final. Se você pode confiar em sua intuição, você experimentará uma aventura verdadeiramente romântica.

Dinheiro & Trabalho: Tenha fé na ideia que está se formando em sua mente. É um projeto sábio ao qual você deve dedicar com coragem. Não há razão para duvidar de si mesmo ou de sua capacidade. Você se aproxima de um momento do mês muito favorável que virá cheio de conquistas. As finanças estão em dia, hora de desfrutar um pouco do dinheiro. Saúde & Bem-estar: Seu corpo está hoje em sintonia com o cosmos, aproveite esse alinhamento para dar a si mesmo um pequeno gosto que não cobrará seu preço mais tarde. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje os planetas revelarão que ter amor demais é tão doloroso quanto ter muito pouco ou nada. Tente encontrar algum equilíbrio em seus sentimentos. Se você tem um parceiro, você irá apreciá-lo mais do que nunca, se você não tiver, saia e procure um pouco de distração para se sentir um pouco mais feliz. Dinheiro & Trabalho: Seja flexível, aprenda a se adaptar às situações em constante mudança no campo profissional. Não se sinta frustrado se as coisas não saírem do jeito que você quer, seja paciente porque logo você ficará muito feliz por uma notícia associada a uma promoção. Saúde & Bem-estar: Liberte-se das tensões, caso contrário, você estará propenso a uma crise nervosa. Relaxe e siga o fluxo da vida sem estresse. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sua vida amorosa não anda muito bem já há algum tempo e hoje, as opiniões de pessoas muito próximas sobre o estado em que se encontra seu relacionamento tem muito peso para você. Escute com atenção, avalie e use da razão para tomar uma decisão. Dinheiro & Trabalho: Você possui um grande conhecimento em relação a uma determinada prática ou comércio em particular. Tudo que você faz nessa área de trabalho, nunca dá errado porque você sabe quase tudo o que há para saber. No entanto, isso não significa que você não deva se atualizar. Hora de investir numa filial na mesma cidade. Saúde & Bem-estar: Pare de continuar adiando seus tratamentos de saúde. Faça o que o médico determinou. Aproveite um horário qualquer hoje para poder fazer exercícios ao ar livre, ir para uma caminhada ou correr. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para conquistar um grande amor

Você já passou por momentos em que você adorava estar solteira e outros em que você odiava. Momentos em que você desejou ter alguém para dormir abraçados e outros nos quais você amava a solidão de sua cama. Infelizmente, nem sempre encontramos a pessoa certa para viver esses momentos. Muitas vezes, nos iludimos com alguém e criamos uma imagem da pessoa que, na realidade, não é a real e logo após convivendo com ela, percebemos que, sob uma aparência amável se escondia alguém que não atendia suas expectativas de vida a dois. Encontrar o amor da sua vida quando você menos espera e esperar que isso aconteça não é uma boa estratégia. Esforce-se para encontrar alguém, não fique impaciente, mas também não deixe tudo nas mãos do destino.

Não procure um romance, procure um relacionamento, os romances são para determinados momentos ocasiões. Procure por alguém que saiba lhe ouvir, que valorize você e que se importe com você, busque um relacionamento com um grande amor. Saiba como fazer a Simpatia