Ecoville deve indenizar consumidor em mais de R$ 26 mil por atraso

O Senado recusou, na semana passada, o projeto de lei do Governo Federal que resolvia pendências jurídicas e financeiras de estatais que estão sob o comando da Eletrobras e podem ser privatizadas já a partir de 2019. A Companhia de Eletricidade do Acre (Eletracre) é uma dessas concessionárias.

A situação da companhia acreana, contudo, ainda é uma incógnita para a Eletrobras, que já privatizou, em julho, a empresa, no mesmo dia em que realizou leilão das concessionárias de Roraima e Rondônia. Todas vendidas por R$ 50 mil. Com a reprovação do projeto, a Eletrobras avalia o futuro.

Em nota enviada ao ac24horas, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras, informou que teve conhecimento do projeto de lei rejeitado e que a Companhia já está avaliando os efeitos causados pela decisão dos parlamentares ao mercado elétrico nacional.

“Centrais Elétricas Brasileiras informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Projeto de Lei número 77/18 foi rejeitado, por maioria, pelo Senado Federal, nesta data, estando a Companhia avaliando os efeitos de tal rejeição para o Plano de Negócios em curso”, se resume a nota da empresa.