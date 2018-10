Acre fecha o nono mês do ano com saldo positivo na geração de empregos

As vendas em setembro teriam impulsionado as contratações trabalhistas no setor do comércio. Pelo menos, é o que acredita o assessor da presidência para assuntos econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Acre (Fecomércio/AC), Alex Barros. Segundo informações repassadas no início desta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Acre fechou o nono mês do ano com saldo positivo na geração de empregos.

Foram 258 novos postos de empregos gerados no último mês, com 1.930 admissões e 1.645 desligamentos. O comércio foi o setor que mais contratou, com 238 vagas, seguida do de serviços, com 80 vagas.

O assessor afirmou que as vendas do período de setembro apresentaram crescimento de 7,1% na comparação com o mês anterior. “O comércio foi o que apresentou o maior saldo positivo na geração de empregos, com uma variação de 0,99% em relação ao mês anterior”, explicou.

Alex Barros reiterou ainda que, em relação aos municípios com mais de 30 mil habitantes, todos apresentaram crescimento. “Em Rio Branco, temos saldo de 205 novos empregos; Cruzeiro do Sul, 51 contratações; Tarauacá, 19 empregos; Sena Madureira, 15 empregos e; Feijó, 6 empregos. Levando em consideração a evolução do emprego nos últimos 12 meses, o comércio mantém-se com um saldo positivo de 351 empregos gerados” refletiu.

Para Barros, é importante salientar que o varejo reflete diretamente o consumo das famílias. “Comprovando assim as pesquisas que indicam que o índice de consumo das famílias teve uma alta de 1,5%. A geração de empregos demonstra também o leve otimismo por parte dos empresários, pois, contratação é investimento”, finalizou.