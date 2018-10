Socorro Neri agradece trabalhadores que ajudam a cuidar da cidade

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), médico infectologista e membro da Comissão de Saúde da ALEAC, ressaltou na tribuna do parlamento, nesta terça-feira (23), sua preocupação com os casos de Dengue e Chikungunya na região do Tarauacá/Envira. O parlamentar destacou que munícipes morreram na cidade Feijó com suspeitas de terem contraídos essas doenças tropicais.

Na sua fala, o infectologista lembrou que o combate às doenças tropicais requer a união do Estado e Município e, principalmente o apoio da população. Por isso, é necessário que haja campanha de conscientização e mobilização da sociedade. “O Estado e o Município precisa fazer sua parte, caminhando unidos, dessa forma venceremos mais uma vez o Aedes Aegypti. O combate ao mosquito é de todos nós”.

Na tarde desta terça-feira, o deputado tem uma audiência marcada com o governador Sebastião Viana (PT) para discutir a contrapartida do Estado no combate ao mosquito transmissor da dengue.

Em 2018, até a 41ª Semana Epidemiológica (SE) o Estado do Acre já registrou 7. 148 casos de pessoas com suspeitas de dengue, dos quais foram confirmados 2.220, ou seja, 31% dos casos. Por outro lado, 4.001 (56%) foram descartados.

Já em Tarauacá e Feijó que estão vivenciando um surto das doenças tropicais tiveram 205 caos de dengue confirmados, na somatória dos dois municípios, ou seja, 45 e 160, respectivamente para cada cidade. Além disso, ainda está sendo investigado mais 33 casos na terra do açaí e 4 em Tarauacá.