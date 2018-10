Rocha participa de reunião para tentar recuperar Emendas

O senador da República e governador eleito em 2018, Gladson Cameli (Progressistas), esteve na tarde desta segunda-feira (22) reunido, na sede da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo, com o presidente da companhia, Paulo Sérgio Kakinoff, um dos fundadores e presidentes do Conselho de Administração, Constantino Júnior, e o Diretor Executivo de Vendas e Marketing, Eduardo Bernardes Neto, para solicitar a manutenção do voo diurno do trecho Brasília/Rio Branco/Porto Velho/Brasília.

O parlamentar disse estar preocupado com as notícias sobre possíveis mudanças nos horários dos voos para o Acre devido os problemas que poderão ser acarretados para os usuários de transportes aéreos do estado que viajam entre Brasília/Rio Branco/Porto Velho/Cruzeiro do Sul/Manaus.

“Esses trechos operados pela Gol Linhas Aéreas são utilizados por todos os usuários de transportes aéreos do Acre, e qualquer mudança de horário ou alteração de preços das passagens prejudicam os clientes”, disse Cameli.

De acordo com Gladson, os executivos da Gol garantiram apresentar uma proposta para o senador acreano até a próxima semana analisando a manutenção dos voos diurnos Brasília/Porto Velho/Rio Branco. Também será estudada a substituição do voo noturno Brasília/Rio Branco/Cruzeiro do Sul e Brasília/Rio Branco/Manaus por voos diurno.

O senador agradeceu a reunião com os executivos da Gol e reforçou a solicitação para que a Gol continue investindo no Acre, oferecendo serviços que atendam aos cidadãos acreanos dentro da realidade da região.

“Acredito que a Gol continuará atendendo ao nosso estado com eficiência e sensibilidade ao que precisamos para o bom funcionamento do sistema aéreo na nossa região. Vamos aguardar a proposta da companhia e então darmos continuidade ao nosso diálogo”, agradeceu ele.