Ônibus com 32 passageiros tomba na BR-364; ninguém morre

Durante uma fiscalização de rotina no Rio Juruá, a Polícia Federal avistou um barco tripulado por dois homens, navegando com carga suspeita. A equipe policial decidiu abordar a embarcação, mas no momento em que viram os policiais se aproximarem, seus tripulantes jogaram o barco para a margem do rio e fugiram para a mata.

Dentro do barco foi encontrada grande quantidade de drogas: 55,2 quilos de cocaína; 5,8 quilos de “crack” e 22,5 quilos de maconha. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18.

Foram deslocadas equipes para o porto de Cruzeiro do Sul e de Rodrigues Alves. Os suspeitos foram encontrados logo após, à beira do Rio Juruá, nas proximidades da balsa para Rodrigues Alves. Um deles estava armado com uma pistola calibre .380 de fabricação turca com numeração raspada. Ao serem abordados pelos policiais federais, os dois homens não ofereceram resistência.

Os policiais conduziram os presos para a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul e ao término dos procedimentos policiais eles serão encaminhados para a Unidade Prisional Manoel Nery.