Jovem brasileira é morta a tiros na Bolívia pelo próprio marido; autor do crime está foragido

Uma organização requer profissionais capazes de compreender o funcionamento e a dinâmica de cada área da empresa. Nesse contexto, o técnico em administração é o profissional capaz de contribuir na gestão empresarial em diversas áreas. Pensando nesse mercado de trabalho cada vez mais exigente, o Senac dispõe do curso Técnico em Administração formando profissionais com competências para atuar com foco em resultados.

O Técnico em Administração tem uma ampla área de atuação a sua escolha podendo atuar com gestão de pessoas, operações e logística, gestão de material e patrimônio entre outras áreas de uma organização. O amplo conhecimento pode fazer bastante diferença no momento de uma contratação, por isso para exercer essa profissão é necessário concluir a habilitação técnica e depois obter o registro no Conselho Regional de Administração – CRA.

Segundo José Ricardo Pires, supervisor educacional dos segmentos de Gestão e Administração do Senac/AC, o curso de Técnico em Administração ofertado pela instituição, e que está com vagas abertas, é diferenciado. “Todos nossos cursos técnicos o aluno tem diversas práticas, seminários, oficinas e ainda participa de visita técnica para assim sentir qual é a realidade do mercado de trabalho, isso é um grande diferencial dentro do Senac”, garante o supervisor. “Tamanho e observado essa diferença que hoje nós recebemos muitos graduados (em administração) voltando para fazer um curso técnico porque ele sabe que dentro do Senac a partir do curso técnico conseguirá vivenciar essa experiência na prática”, finaliza Pires.

Sobre o curso

O curso de Técnico em Administração ofertado pelo Senac tem uma carga horaria de 1000 horas e como requisito de acesso ao curso o interessado deve ter idade igual ou superior a 16 anos e no mínimo cursando 2º ano do ensino médio. A turma disponível é no horário noturno, com aulas de segunda a sexta.

Mais informações quanto valores e data de início das aulas, basta acessar o site Senac (www.ac.senac.br/cursos-programados/), ligar no 3301-5868 ou comparecer no Núcleo de Educação Profissional do Senac no 1º andar do Palácio do Comercio que fica situado na Av. Ceará, 3221, Abrahão Alab.