Horóscopo do dia 23 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está tendo muitas brigas ou discussões com seu parceiro, ao invés de começar a se arrepender ou complicar as coisas, pegue a noite de hoje para analisar o que está acontecendo de fato e não culpe a outra parte porque isso não resolve nada. Dinheiro & Trabalho: Não fique na dúvida agora só porque você pode ser promovido a um novo cargo para o qual não se sente totalmente qualificado. Aplique-se com perseverança, estude, peça ajuda de colegas e verá como as dificuldades iniciais deixam de acontecer em alguns dias permitindo que você alcance o sucesso que merece. Saúde & Bem-estar: Melhorias em todos os aspectos da saúde relacionados às vias aéreas em geral. Ajuda nisso a ação das estrelas em seu horóscopo. Faça exercícios respiratórios ao ar livre e tente viver tanto quanto possível em ambientes arejados. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Mesmo se você se sentir confiante sobre seu relacionamento atual, não descuide seu físico, aparência, imagem e comportamento social. Se você não atender aos detalhes que cativaram a pessoa que você ama, você pode começar a decepcioná-la. Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa de um alto nível de negócios oferecerá a você uma boa oportunidade que valerá a pena ser considerada, mesmo que isso implique uma mudança de residência e outros inconvenientes. Este é o seu dia se você é um vendedor ou se sua renda depende do comercio exterior. Saúde & Bem-estar: A única coisa que você precisa para estar bem é mais descanso e paz de espírito em sua vida. Se você se sentir tenso, explore a hidroterapia e mergulhe em um banho quente com sais e fragrâncias relaxantes em um lugar sereno e tranquilo. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Aproveite o seu relacionamento – se tiver – da melhor maneira, com leveza e otimismo. Se você começou recentemente uma vida em comum com alguém que é diametralmente oposto a você, coloque as cartas na mesa antes que a situação se complique, porque você não gosta de estar sendo questionado, monitorado, controlado o tempo todo, deixe claro para ela, ou você corre o risco de o relacionamento acabar. Dinheiro & Trabalho: Seu esforço hoje no trabalho produz mais resultados do que outras vezes e, quando chegar o final do dia, você se sentirá satisfeito pela tarefa bem-feita. Você está entrando em um ciclo muito promissor, onde as transferências para posições mais vantajosas podem ocorrer, com resultados financeiros vantajosos. Saúde & Bem-estar: Preste atenção ao seu corpo. Se você não se sentir completamente bem, você deve monitorar seu sono e hábitos alimentares. Você tem o poder de aplicar uma mudança em seu estilo de vida atual que pode ser a solução para seus problemas hoje. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Expresse livremente seus pensamentos e emoções, dessa maneira você será entendido, superará dificuldades e consolidará seu relacionamento amoroso. Para você, Capricórnio, a coisa mais importante é o sentimento e se o seu parceiro não estiver em sintonia com você, será hora de tomar decisões drásticas. Dinheiro & Trabalho: Hoje e durante o restante da semana você terá que resolver problemas de trabalho que desafiarão sua inteligência, mas, se planejar bem suas tarefas, não terá motivos para se arrepender. Você alcançará reconhecimento e até a possibilidade de compensação econômica. Agora, se você está desempregado, hoje pela manhã você deve ligar para aquela última vaga que você contatou. Saúde & Bem-estar: Se você estiver passando por um problema de circulação, estará entrando em uma boa fase para a recuperação e para visitar um médico, caso tenha agendado. Com uma dose de cautela, não haverá mais complicações. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Embora a pessoa próxima a você se sinta totalmente apaixonada, se você a sobrecarregar com sua insistência ou com ciúme injustificado, a única coisa que você conseguirá é que ela queira fugir do seu lado. Comportamentos possessivos afugentam a felicidade e não têm nada a ver com a personalidade do seu signo. Dinheiro & Trabalho: Para evitar complicações em seu local de trabalho, não dê mais importância às coisas do que elas realmente têm e continue direcionando suas energias em suas funções habituais, sem absorver as preocupações de outras pessoas que não dizem respeito a você nem às funções que você desempenha. Saúde & Bem-estar: Incluir mais exercícios físicos ao ar livre em suas rotinas diárias farão com que você se sinta cada vez mais disposto. Um bom tempo surge, muito apropriado para realizar uma pequena intervenção cirúrgica corretiva. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Verifique seu comportamento. Seu parceiro não precisa todo santo dia ouvir lamentações e reclamações, porque se você continuar agindo dessa maneira, vai fazer com que ela perca a paciência de vez. Nenhuma pessoa gosta de estar com alguém que sempre está se queixando, reclamando ou vendo apenas o lado negativo de tudo. Dinheiro & Trabalho: Seus talentos e experiência permitirão que você ascenda legitimamente em sua empresa e, a partir de amanhã, perceberá como gradualmente sua realidade de trabalho é orientada em um sentido positivo para você. Suas finanças merecem uma certa atenção: a saída não está em concordância com a entrada de dinheiro. Tome cuidado. Saúde & Bem-estar: É hora de beber uma boa quantidade de sucos naturais, água doce e, acima de tudo, sem refrigerantes e produtos com ingredientes artificiais. Enquanto você cuida de si mesmo, seu corpo irá responder positivamente a cada dia que passa. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Mesmo que você não esteja neste momento com seu amado, você se sentirá bem, porque o amor é firme e seguro, e essa separação temporária pela qual você está passando agora fortalecerá os laços que existem entre vocês. Não se preocupe. Dinheiro & Trabalho: Quanto mais cedo você começar a trabalhar hoje, mais rápido você será capaz de terminar uma tarefa difícil que tende a ficar complicada à medida que o dia avança. Não fique impaciente e aplique sua diligência para evitar uma semana atribulada como tem sido até hoje. Cuide do seu negócio e o resto que faça o mesmo. Saúde & Bem-estar: Se você notar irregularidades na sua rotina de evacuação, verifique sua dieta e incorpore fibras naturais no café da manhã. Desta forma, você não precisará de mais nada. Consulte seu médico periodicamente. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tire do seu dia a dia pensamentos tristes e sombrios, preocupações e ansiedades e decida desfrutar plenamente sua vida a dois. Somente com uma atitude renovada, você alcançará a felicidade a que você aspira e a felicidade que seu relacionamento atual precisa. Dinheiro & Trabalho: A sucessão de boas ideias que naturalmente você imagina permitirão que você implemente um importante projeto relacionado a compras e vendas de importação e exportação. Se você trabalha no setor de turismo, este ciclo também será muito produtivo. Saúde & Bem-estar: Cuide de seus olhos, especialmente se houver uma história de glaucoma ou perda de visão em sua família. Um bom exame oftalmológico irá alertá-lo e evitar consequências graves. Vá ao seu oftalmologista se tiver algum distúrbio ocular. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Se você se deixar levar pelos comentários, você não será capaz de realizar sua vida amorosa junto com essa pessoa que você tanto gosta. Siga suas intuições, seus desejos mais profundos. É importante que você viva mais sua realidade, o que você sente. Dinheiro & Trabalho: Se você planeja mudar de emprego e se mudar para um lugar onde possa ganhar mais dinheiro, mas que está fora do seu bairro, você deve analisar os pontos a favor e contra muito bem para não complicar sua vida desnecessariamente com o transporte. Saúde & Bem-estar: É conveniente que você não vá muito na alimentação diária com doces e sobremesas, porque você quando se trata de chocolate, você não sabe quando parar e isso não é bom para você. Faça exercícios para minimizar um pouco essa ingestão de calorias. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Hoje chegou a hora de tomar algumas decisões. A vida vai colocá-lo diante de pessoas interessadas em você, não é hora de hesitar, especialmente se você é solteiro, divorciado ou separado. É um dia também de encontro consigo mesmo para entender o que você quer num relacionamento amoroso. Dinheiro & Trabalho: Aproveite ao máximo o seu horário de trabalho e veja como você pode terminar mais rapidamente o que levaria mais tempo em outra ocasião. A organização e disciplina serão os fatores determinantes para que consiga trabalhar da melhor maneira possível e já visando novas funções que seus superiores deixaram escapar dias atrás. Saúde & Bem-estar: Preste atenção ao seu estado físico e psíquico. Consulte um médico e relate a ele as mudanças que estão acontecendo com você nos últimos tempos. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você vai querer passar alguns momentos tranquilos e relaxados em sua casa com a pessoa amada, desfrutando de um bom filme e uma boa bebida. Se você está solteira, hoje preste atenção a alguns sinais vindo de uma pessoa que gosta muito de você. Dinheiro & Trabalho: Um dia muito bom para os nativos do signo de Leão que estão procurando emprego há algum tempo e não o conseguiram. Um estágio produtivo ou um cargo efetivo está se aproximando e será muito proveitoso para você. Saúde & Bem-estar: Relaxe, você precisa, você ficou chateado alguns dias e hoje é o momento de fazer o que gosta. Se você for fazer compras, ficará exausto, mas no fundo, é algo que ama e aprecia muito. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje é um bom momento para considerar o que pode ser chamado de “fuga romântica”, longe de todos, mesmo que seja um par de horas em um lugar diferente, algo que reative sua vida íntima. Dinheiro & Trabalho: Numa empresa e num ambiente de extrema competitividade você tem que continuar lutando para que seus projetos sejam aprovados e funcionem. Não procure problemas com seus colegas, isso só causará retaliações. Procure não gastar mais do que ganha e sempre invista em algo para uma eventual emergência. Saúde & Bem-estar: Se você tem se preocupado com um ganho de peso, calma. Tudo pode ser consertado quando você se torne consciente do problema e se proponha a corrigi-lo. Continue lendo o signo Virgem

Simpatia do dia | Simpatia para conseguir o primeiro emprego

Nos tempos atuais uma das coisas mais importantes para o dia a dia é o dinheiro, e para poder obtê-lo, é importante, primeiro que nada, ter um emprego. Infelizmente, nem sempre é muito fácil conseguir um emprego, especialmente se for a primeira vez que iniciamos a jornada em busca dele. A procura de emprego é um trabalho importante que não pode ser improvisado. Requer reflexão, tempo e acima de tudo método. Se você organizar e planejar a procura, terá mais chances de conseguir o emprego que realmente deseja. Se você já tiver feito várias entrevistas de emprego sem sucesso, não se desespere, reflita sobre no que você tem sido bom e no que você pode melhorar. Embora a maioria das empresas e agências de emprego não tenham o profissionalismo de comunicar o candidato para dizer os motivos pelo qual não foi aprovado, procure lembrar e tomar nota, assim que sair da entrevista, das lacunas que você percebeu que deixou e se esforce para corrigi-las. Saiba como fazer a Simpatia