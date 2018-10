Empresa presta total auxílio a passageiros de acidente com ônibus na BR-364

A cinco dias da votação do 2º turno, o embate entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) é um dos principais temas das discussões na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Defensor e cabo eleitoral de Bolsonaro, N. Lima acha que o candidato, por ser o defensor da família e dos bons costumes, é o nome certo para comandar o país. “Domingo em nome de Jesus Cristo será o nosso presidente”, profetizou.

O líder da prefeita Socorro Neri, o vereador Eduardo Farias (PCdoB), admitiu a possível vitória de Bolsonaro e vê no candidato do PSL um enorme perigo à democracia brasileira.

“Estou extremamente preocupado com a tendência de Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. Me preocupo com essa eleição porque nós estamos discutindo valores. De fato algumas falas do próprio candidato [Bolsonaro] apontam para o risco da democracia.”