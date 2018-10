Considerado de linha dura, coronel Mário César é convidado para ser o comandante da PM do Acre

O Ato contra a corrupção e a favor da eleição do presidenciável, Jair Bolsonaro (PSL), lotou o estacionamento da Loja Havan, no final da tarde deste domingo (21). Dados não oficiais dão conta que havia no local aproximadamente 3 mil pessoas.

O evento teve início com uma carreata, que concentrou dezenas de veículos, entre carros e motos no Conjunto Universitário, e terminou no estacionamento da Loja Havan. Lá, outras dezenas de pessoas aguardavam a chegada da comitiva.

No local foi gravado um clip oficial em apoio a eleição de Jair Messias Bolsonaro a presidência do Brasil. O evento contou com a presença do candidato ao governo do Acre, derrotado nas urnas, Coronel Ulysses (PSL) e o Senador eleito, Márcio Bittar (MDB), lideranças, apoiadores, simpatizantes e eleitores do presidenciável.

