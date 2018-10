Duas semanas após 1º turno, Marina declara “voto crítico”

Vitória B e Vila Jerusalém disputarão a grande final do 6º Copão Comunitário no próximo sábado, 27, na Arena da Floresta. As semifinais ocorreram neste sábado, 20, também na Arena da Floresta. O Vitoria B empatou em zero a zero com a equipe do Jorge Lavocat. A disputa foi para os pênaltis, consagrando o Vitoria B, que venceu por 5 a 4. Já no segundo jogo, Vila Jerusalém também empatou no tempo normal em zero a zero com o time do Bairro da Paz. Nos pênaltis, a equipe da Vila Jerusalém acabou vencendo a disputa por 5 x 4.

A festa da final terá sorteio da moto de 125 cc, oferecimento da Star Motos, e a distribuição da premiação de R$20 mil em dinheiro, sendo R$10 mil para o 1º colocado, R$5 mil para o 2º, R$3 mil para o 3º, R$1 mil para o artilheiro da competição e R$1 mil para o melhor goleiro. “O balanço é muito positivo. Pudemos ver isso pela presença do público nesta semifinal, e também pela organização de nossa equipe, o trabalho do Batalhão de Operações Especiais, o Bope, na segurança, o trabalho da arbitragem; o atendimento em saúde com ambulância do Samu e a aplicação das equipes”, avaliou Afrânio Moura, secretário de Esportes e Lazer de Rio Branco.

No dia 27 também haverá a disputa do 3º lugar envolvendo Jorge Lavocat e Bairro da Paz. E a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), já tem tudo pronto para esse grande espetáculo que movimenta as comunidades da capital. Para a realização do Copão Comunitário, a Semel conta com a parceria do governo do Estado, Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Serviços do Acre (Acisa), da empresa Star Motos, União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) e FAAO.

O Copão Comunitário 2018 contou com a participação de 166 equipes dos bairros de todas as dez regionais da cidade e regional Rural. A 6ª edição do Copão Comunitário vem acontecendo em 11 campos: Campo do Airton, Campo B do Calafate, Campo do Vidal, Campo B da Federação, Campo da Assembleia, Campo do Bacú, Campo do São Francisco, Campo do Vasco, Campo da EMBRAPA, Campo do “Jeso” e o Campo do Atlético.