Detento é encontrado morto em cela do presídio da capital; polícia investiga o caso

Mais um detento recluso na Unidade Penitenciária Francisco D’Oliveira Conde (FOC), foi encontrado morto dentro de uma cela do pavilhão “K”, mais conhecido como Chapão, por agentes penitenciários na noite de domingo (21).

O preso foi identificado como Enivaldo dos Santos, de 36 anos, ele teria sido assassinado por asfixia. Os companheiros de cela foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para serem interrogados.

“Nós recebemos o relatório do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), hoje pela manhã e dependemos dos exames do IML para identificar a real causa da morte, apesar da suspeita por asfixia. Todos os detentos que estavam com ele na cela já foram ouvidos pelo delegado plantonista e vamos investigar também este caso, mesmo ele tendo ocorrido nas dependências do presídio”, disse Rêmulo Diniz, delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).