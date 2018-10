Criminosos gravam vídeo antes de matarem dois homens no Belo Jardim

Vazou na manhã desta segunda-feira (22), através das redes sociais, dois vídeos em que as vítimas encontradas mortas em um matagal no Ramal do Macarrão, região do Belo Jardim, ainda aparecem com vida, amarrados um ao lado do outro no mesmo local onde os corpos foram encontrados por um caçador na manhã do último domingo, 21.

Uma das vítimas foi identificada como Lucas Freire Brilhante e o outro ainda não foi identificado pelo IML. Em um dos vídeos, Lucas aparece justificando o suposto motivo pelo qual foram assassinados pela facção atuante no bairro. Ele fala de uma casa que estaria abandonada após o dono ter sido levado preso pela polícia. A casa estaria sendo usada por eles como boca de fumo.

O vídeo foi entregue na manhã desta segunda-feira ao delegado da homicídios, Remulo Diniz, que já iniciou as diligências para identificar e prender os suspeitos.