Cecon prorrogou exames de mamografia, sem agendamento, até dezembro; saiba mais

Falta pouco mais de 15 dias para o desligamento do sinal analógico em Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard. O desligamento será realizado dia 31 de outubro. Por isso, se você comprou a antena digital e o conversor ou já retirou o kit gratuito distribuído pela Seja Digital, mas ainda não fez a instalação, aproveite o tempo livre para instalar esses equipamentos. Quem não se preparar a tempo ficará sem ver TV.

Para saber se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto, e agendar a retirada dos equipamentos, basta acessar o site www.sejadigital.com.br ou a central telefônica 147. Não deixe para a última hora.

Vale lembrar que os televisores de tubo ou de tela plana fabricados até 2010 precisam de um conversor para receber o sinal digital. Se sua TV já possui conversor embutido, basta conferir se sua antena é digital. O processo é simples. O mais indicado é instalar sua antena no telhado da casa. Depois, conecte o conversor à sua TV e faça a sintonia dos canais. Se ainda tiver dúvidas, ligue gratuitamente para 147 ou acesse sejadigital.com.br.

Sobre a Seja Digital – A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.